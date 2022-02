První zápas se odvíjel zcela v režii rakovnického týmu, kdy první dva góly zařídila již osvědčená spolupráce dvojice Vích - Koláček. Zároveň se povedlo ustát i nešťastné vyloučení a první třetina skončila pětibrankovým náskokem. Druhá část nabídla Rakovníku dvě přesilové hry, avšak ani jednu se nepodařilo využít. Za to soupeř začal pálit ostrými a lehce snížil. Na vyrovnání mu to ale zdaleka nestačilo, v poslední třetině se gólově neprosadil ani jeden celek. FBC si tak spolu se zodpovědnou obranou a kvalitně chytajícím Hůlou pohlídal výsledek.

Koláček 0+3

Vích 2+0

Malý 1+1

Čech 0+2

Kochánek 1+0

Svoboda 1+0

Ježek 1+0

FBC Rakovník – Panthers Praha C POWER 7:8 (1:3/3:1/3:4)

Do zápasu proti prvnímu týmu tabulky Rakovníku rozhodně motivace nechyběla. Navíc po minulé vysoké prohře 2:7 bylo co vracet. Duel začal ve velkém tempu a šance se objevovaly na obou stranách. Bohužel v zakončení Rakovník trefoval spíš konstrukci branky, kdežto soupeř trestal co mohl. V 10. minutě úvodního dějství na tabuli svítilo značně nepříznivé skóre 0:3, nicméně snížení přišlo ještě do přestávky a od druhé třetiny vévodila především dvojice Pyskatý – Koláček. Hlavně díky nim bylo do druhé pauzy srovnáno na 4:4.

Třetí třetina byla do značně míry přetahováná, kdy Rakovník vždy dorovnával. Ze závěrečného nátlaku vyústilo trestné střílení pro Rakovník, kde však dosavadní hrdina zápasu Pyskatý selhal, s novou hokejkou neuspěl a Rakovník tak těsně prohrál 7:8. "Proti jednomu z nejlepších týmů ligy jsme ukázali, že když se sejdeme v dostatečném počtu, můžeme hrát vyrovnaně s kýmkoliv. I přes smolnou prohru jsme si zápas užili a odcházíme z celého turnajového dne s hlavou vztyčenou a povzbuzeni do dalších zápasů,“ komentoval duel Lukáš Pyskatý.

Pyskatý 4+0

Koláček 2+1

Vích 1+1

Čech 0+2

Ježek 0+1

Malý 0+1

Rakovník: Hůla: Vích - Fišer (zápas pro zranění ale nedohrál) - Koláček - Kebrle - Pospíšil - Malý - Svoboda - Čech - Pyskatý - Ježek - Kochánek – Humr