"Bylo nutné si říct, jakým směrem se chceme vydat. Jestli se budeme jen scházet a ´plácat do balónku´, nebo zase začneme budovat tým s jasnou vizí. Velkou motivací byly příchody několika hráčů a vědomí, že se zde vytvořil prostor pro práci a zdravou konkurenci,“ vykresluje hráč Lukáš Pyskatý situaci před sezonou, jenž pro Rakovník startuje už tuto sobotu.

Podstatnou změnou je, že od nové sezóny si vzal celou mužskou kategorii na starost právě dlouholetý středopolař s bohatými zkušenostmi Lukáš Pyskatý. „Snažím se tréninkům dávat trochu větší řád a intenzitu. Změn je poměrně dost, ale všechny zapadají do stavu, že tato sezóna je restartem mužského florbalu v Rakovníku. Ambice jsou pohybovat se ve středu tabulky, stabilizovat tým a snažit se v hráčích zase probudit vášeň k florbalu. Dobrý výsledek mé roční práce bude, když se podívám na první a poslední zápas sezóny a uvidím progres především u mladších hráčů. Doufám v to, i vzhledem k mému plánu co nejvíce zapojovat mladé kluky. Právě u nich bych rád viděl posun a ne stagnaci. Mým hlavním cílem je, aby do budoucna hráči v tomto věku neměli tendenci z Rakovníka odcházet, protože tady už by se nikam neposunuli,“ hledí Pyskatý do budoucnosti, aby tým byl udržitelný po další generace, které si FBC sám vychovává.

Vloni hájili branku A týmu Martin Pikeš a Martin Vyskočil, což se nemění ani nyní. Do rezervního celku se po odmlce vrací brankář Martin Kukla a z dorostu přišla mladá naděje Adam Masák. Záložní funkci má Dominik Hůla, jenž byl v minulosti absolutní stálicí. Florbalisté do svých řad přivítali bývalé hokejisty Robina Koláře, Jakuba Staňka, Miroslava Polívku a Kamila Truksu. Dále z řad dorostenců se již mezi muže řadí Matyáš Brodníček a Tobias Lipr, od kterých se čeká okamžité zapojení do prvního týmu. Do béčka se postupně budou zapracovávat Ondřej Tůma, Jakub Kozler, Tadeáš Breník.

„Posledním příchodem je půlroční hostování Richarda Plandora, který hraje národní ligu za Rožnov pod Radhoštem na Moravě. Je to mladý kluk s velkým talentem, jenž v Rakovníku jako voják započal roční službu. Toto hostování nám určitě hodně pomůže, zvlášť když tuhle sezónu přibylo tolik nováčků. Pozitiv bylo poměrně dost, bohužel negativem je avizovaný odchod Tadeáše Kyncla, který se bude stěhovat za studiem a bude hledat zázemí mezi pražskými kluby. Zároveň skončil i Martin Pokorný, pro kterého se stal fotbal přednějším sportem,“ zakončil výčet změn mezi florbalovými muži nový vedoucí a kapitán týmu Lukáš Pyskatý.