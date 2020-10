„Můžeme se bavit o statistikách, o zahozených trestných hodech, ztrátách a bodech, co jsme z nich dostali. Ale především jsme hráli proti velmi dobrému a zkušenému soupeři. Jejich kvalita nakonec rozhodla. Dělali správná rozhodnutí a to dělají opravdu dobří hráči. Ale já mám velký respekt k našim hráčům a k tomu, co předvedli. Bylo tam několik hloupých chyb a snadné koše pro soupeře, ale my hráli proti sakra dobrému soupeři. Nemůžeme se dívat zpět, musíme se dívat dopředu, ale teď je možná dobrá příležitost poděkovat hráčům, kteří v létě odešli za to, co pro nás v minulé sezoně udělali. My na to nezapomínáme. Ale jsme na ně také trochu naštvaní, že nás opustili. Takže je to láska a naštvání dohromady,“ hodnotil utkání a celou sezonu v Lize mistrů nymburský trenér Oren Amiel

Podobně mluvil Martin Kříž, hráč Nymburka. „Z naší strany tam bylo hodně nevynucených ztrát a chyb. Také nám nepadlo jedenáct šestek, což když se podíváme na ten rozdíl, tak dělá hrozně moc. Do zápasu jsme šli s tím, že můžeme vyhrát, věřili jsme, že to je ten den, ale bohužel nám chyběla rychlejší hra dopředu a nějaké ty šestky. AEK má velmi zkušený tým, docela nám zatlačili na rozehrávače a bylo těžké, abychom hru rychle rozeběhli dopředu. Musíme na tom zapracovat, abychom se popasovali i s takovou hrou soupeře, když po našich rozehrávačích lezou už na naší půlce. Musí nás to posílit směrem do nové sezony. Věřím, že se z těch chyb poučíme. Pozitivem ale je, že když už se to hodně lámalo, že jsme je nenechali ještě zvýšit náskok a že jsme byli ve hře až do konce,“ uvedl Kříž.

Jedním z nejzkušenějších hráčů na palubovce byl nymburský Petr Benda. „Nebyli jsme daleko od toho, abychom mohli myslet na výhru. Bohužel nás trápí nevyrovnanost výkonů a nejsme schopni náš standard, který do sebe očekáváme, hrát po celý zápas. Je tam vždycky chvíle, kdy jako když bychom vypnuli. Těch úseků je tam více, než bychom si přáli. Je to asi tím, že je stále teprve začátek sezony a bohužel tenhle turnaj připadl do tohoto období. Můžeme z toho ale těžit do nového ročníku. Některé úseky hry byly výborné, ale nejsme schopni v nich vydržet delší čas. Umíme do zápasu nastoupit s energií, ale ta jde postupem dolů a začínáme se přizpůsobovat soupeři. To nám nesedí. Zlomily nás zbytečné ztráty, chyby, špatná rozhodnutí. Ale několikrát jsme se dotáhli a chyběl kousek k tomu, abychom se přiblížili na pět bodů, znervóznili je. Pak by konec vypadal jinak. Snažil jsem se týmu prospět, mé trojky přišly ve chvíli, kdy jsme stahovali, ale bohužel jsme ho nedostali pod tlak,“ litoval basketbalista Nymburka Petr Benda.

Před utkáním převzali ocenění pro nejlepšího trenéra roku Oren Amiel a pro nejlepšího hráče na pozici křídla Vojtěch Hruban.

David šváb