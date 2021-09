Trenér Marek Pospíšil: „Dva zápasy po dlouhé covidové pauze, kdy nebylo jasné, co od soupeře čekat. V obou rozhodla druhá třetina, kde jsme byli aktivnější a diktovali díky napadání a zodpovědné obraně tempo hry. I přes závěrečný nátlak soupeře se vždy povedlo udržet několikagólový náskok a zápas vždy dotáhnout do vítězného konce. Zápasy však také ukázaly i naše slabší stránky, na kterých musíme během tréninků zapracovat.“

V rámci úvodního kola zajížděly rakovnické florbalistky do krásné sportovní haly v Černošicích, kde se pod taktovkou Marka Pospíšila téměř po roce postavily na palubovky. Po covidové pauze je čekala velká neznámá, jelikož tým během prodlevy opustilo několik stálic a i soupeři se velmi výrazně obměnili. Kromě dvou výher se ukázala dobrá fyzická připravenost týmu FBC Rakovník, což bylo klíčovým faktorem.

