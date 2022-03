Bezprostředně po rozehrávce přišla chyba v obraně, kterou sešívané hráčky potrestaly. Zanedlouho se situace opakovala a Slavie odskočila na rozdíl dvou branek. V ten okamžik se Rakovník probudil a byl rovnocenným soupeřem, ovšem dlouho bez gólového efektu. Naopak to byly slavistky, které se radovaly z navýšení skóre. Poté převzal otěže hry Rakovník a čtyřmi zásahy skvěle otočil nepříznivý vývoj utkání. Poslední ránu mohla udeřit soupeři Kovářová, ale neproměněný trestný nájezdem dal Slavii novou naději. Což se nakonec povedlo a v závěru, i s velkou dávkou štěstí, si vzala vítězství zpět.

Kovárová 1+0

Stuchlíková 1+0

Jankovcová 1+0

Kosová 1+0

Brabcová 0+1

Holanová 0+1

Nezbedová 0+1

FBC Žraloci Příbram – FBC Rakovník 7:3 (3:1/1:0/3:2)

Ani vstup do druhého utkání nebyl povedený. Rakovník brzy inkasoval a ke všemu musel čelit početní nevýhodě. Opět to byly darované příležitosti, aby Příbram pohodlně navyšovala své skóre. Snížit se povedlo po kombinaci. Ovšem soupeř stále pálil ostrými na rozdíl od rakovnických, které několikrát zastavila branková konstrukce. I přes únavu byla třetí třetina ještě stále otevřená. Vysokým napadáním se sice dostávaly do ohrožení branky Příbrami, avšak bojovnost stačila pouze na redukci nepříznivého výsledku.

Kovářová 0+2

Procházková 1+0

Nezbedová 1+0

Kosová 1+0

Trenér Marek Pospíšil byl zklamán, zápasy se mu hodnotily hodně těžko. "I přes nepříznivé výsledky se nám dařilo soupeře v určitých částech zápasu převyšovat, zároveň se povedlo zvýšit produktivitu, co se gólů týká. Bohužel nám nesedlo tamní hřiště a dlouhodobě nás trápí marodka v obranných řadách. V několika momentech chybělo i trochu toho štěstíčka, podmínky ale máme všichni stejné,“ řekl Pospíšil.

