Obrovského úspěchu se dočkaly florbalistky novostrašeckého gymnázia! Dostaly se až do superfinále celorepublikového turnaje škol Subterra cup, které se konalo v O2 aréně. V něm těsně před koncem hrály 6:6 s brněnským gymnáziem, kterému ovšem po statečném výkonu nakonec gólem v poslední minutě podlehly.

Novostrašecké dívky z místního gymnázia podlehly v superfinále Subterra cupu brněnskému gymnáziu těsně 6:7 a skončily na skvělém druhém místě. | Foto: Richard Spiegl

Cesta novostrašeckých holek byla následující. "Vše začalo na konci listopadu minulého roku, a to okresním kolem, které se konalo na Stochově. Zde jsme bez problému porazily všechny čtyři týmy a tím pádem postoupily do krajského kola. Krajské kolo se konalo až 24. ledna a my měli tudíž spoustu času na naši přípravu. Minulý rok nám postup do O2 arény utekl jen o malý kousek, tudíž jsme tento rok nechtěly nechat nic náhodě a poctivě jsme každou středu trénovaly ve zdejší hale BIOS. Z krajského kola postupovala dvě družstva. My jsme tímto kolem opět prošly bez větších obtíží poté, co jsme ve finále porazily Obchodní akademii Mladou Boleslav," popsala cestu, která vedla až do finále turnaje jedna z opor novostrašeckých gymnazistek, hající barvy dorosteneckého týmu pražského Chodova, Tereza Brožová.

Po vítězství na kraji se novostrašecké dívky kvalifikovaly na finálový turnaj Subterra cupu. Národní finále se konalo 20. března v hale Hamr v Praze. Zde soupeřilo celkem šestnáct týmů, osm ze západních Čech a osm z východních Čech. Ze západu postupoval jeden tým a z východu taktéž jeden tým. "Naším cílem tedy bylo ovládnout západ Čech. Nejprve jsme se ve skupině utkaly se školou Arte Con, což je soukromá pražská škola zaměřená na sport. Proti nim jsme vyhrály 7:0. Hotelovou školu Plzeň jsme porazily 8:4 a gymnázium z Teplic jsme porazily 7:1. Těmito výsledky se nám podařilo ovládnout naši skupinu a postoupit přímo do semifinále, kde jsme se opět utkali s gymnáziem z Teplic, které jsme zvládly poměrem 8:2," popsala další spanilou jízdu novostrašecká opora.

Plánované sloučení Integrované střední školy a průmyslovky vyvolává řadu emocí

Následně novostrašecké dívky čekalo finále o postup do O2 arény. Soupeřkami jim byly gymnazistky z Českých Budějovic, které se minulý rok do O2 arény dostaly. "Průběh finálového zápasu se pro nás vyvíjel příznivě. Pokaždé jsme vedly a nemusely dotahovat skóre zápasu. Po celou dobu jsme diktovaly tempo hry a vteřinu po vteřině jsme se přibližovaly vysněnému vítězství. Zápas jsme vyhrály 6:2 a i přesto, že skóre mluví poměrně jasně, byl to pro nás nejtěžší dosavadní zápas, a také nás stál nejvíce sil," přiznala studentka gymnázia.

Po konci zápasu u novostrašeckých dívek propukla obrovská radost a euforie z toho, co všechno dokázaly. Jednalo se totiž o suverénně nejlepší výsledek v historii školy. Z východu Čech postoupilo Brno, třída Kapitána Jaroše. Finálový zápas v O2 aréně provázela hudba a světelné a ohňové efekty, v hledišti bylo přítomno 3 tisíce diváků. Na úvodní branku se čekalo jen tři minuty a padla no novostrašecké sítě.

Studenti gymnázia vybrali v potravinové sbírce pro potřebné 530 kilo

"Ihned po vhazování se mi podařilo vstřelit gól a skóre srovnat na 1:1. Po první půli byl stav 2:2. Do druhé půle jsme nevkročily nejlépe a rychle jsme prohrávaly 2:4. I přesto jsme se nevzdaly a skóre dorovnaly. Hra byla nahoru dolů, ale rozhodující branku vstřelila hráčka z Brna 50 vteřin před koncem utkání a zápas jsme prohrály 6:7. O vstřelené branky jsem se postarala já a Klárka Benešovská rovnoměrným dílem," popsala finálové utkání Tereza.

Po zápase sice ukáplo pár slz, ale následně si novostrašecké dívky ihned uvědomily, že se jedná o největší úspěch v historii gymnázia. "Pro mě to byl osobně největší sportovní zážitek, který jsem dosud prožila, protože hrát v takovéto hale, největší v České republice a před tolika diváky je zkrátka něco neuvěřitelného. To se člověku poštěstí pravděpodobně jen jednou za život. Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí tohoto týmu. Touto cestou bych také chtěla poděkovat vedení naší školy, zejména panu učiteli Milanu Soukupovi a celému realizačnímu týmu," sdělila své dojmy Tereza.