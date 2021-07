Po čase někteří studenti projevili o aikido větší zájem a bylo potřeba sebeobranu cvičit odděleně. Proto se aikido se začalo vyučovat zvlášť. Jeho výuka probíhala ve společných hodinách s oddílem judistů. Mezi ty, kteří stáli u zrodu a prvních krůčků aikida v Rakovníku patří také rakovnický rodák Petr Hvězda (4. dan aikido, 4. dan aikido Toho lai).

Petr Hvězda vždy úzce spolupracoval s Jiřím Markem (současný prezident organizace Bohemia Aikikai – 6. dan Aikido, 4.dan Aikido Toho lai) z plzeňského oddílu. Po roce 1995, kdy Hvězda dokončil studium v Praze, začal působit v rakovnickém oddílu. V té době se připravoval na zkoušky na 1. dan a od druhé návštěvy vedl tréninky jako technicky nejpokročilejší.

V roce 1995 byl v Čechách na historicky první návštěvě i pan Shoji Nishio. Tento skromný, ale výjimečný člověk a učitel měl velký vliv na další vývoj. Petr Hvězda, Jiří Marek stejně jako i mnoho dalších navštívili jeho seminář. Kvůli své účasti na semináři pana Nishia a dalším neshodám byli však vyloučeni z organizace, a tak stáli u zrodu Bohemia Aikikai (dále BA). Ve stopách pana Nishia kráčejí dodnes. Po odchodu pana Nishia je shihanem jeho žák – pan Ichiro Shishiya.

Mezi roky 1995-2012 Petr Hvězda a rakovnický aikido klub uspořádali na 50 seminářů včetně mezinárodních – J.M. Bovio, Remi Delcos, Takashi Kuroki a také shihan BA – pan Ichiro Shishiya. Dále pak mnoho učitelů z BA, kteří pomáhali všem cvičencům růst a vyvíjet se na cestě Aikido.

Petr Hvězda vedl aktivně rakovnický klub od roku 1995 do roku 2004 – v těchto letech se rakovnický oddíl ve spolupráci s BA staral o pořádání seminářů, financování a také o propagační plakáty pro školy. Poslední tři roky se začal podílet na vedení tréninků také Oskar Majer (1.dan Aikido, 2.dan Aikido Toho lai). Ten poté, co Petr Hvězda odešel do Prahy za prací, převzal vedení tréninků. Kvůli zaměstnání a škole však kolem roku 2009 přestal vyučovat a otěže klubu spadly do rukou Marcela Burdycha, který byl z řad žáků Oskara Majera nejpokročilejší. V roce 2012, po získání 1. danu však opustil BA a i s klubem následuje pana Takashi Kurokiho v rámci Yufukan japan.

Lucie Stará a Ladislav Konopásek zůstali v BA a byli „adoptováni“ plzeňským klubem. Aikido v Rakovníku začali opět cvičit díky Marku Haunerovi v MekGym a poté také na Olešné v rámci místního Sokola. Dle slov Petra Hvězdy právě tito dva navazují na původní oddíl.

(Za případné nepřesnosti ve sledu událostí se všem pamětníkům omlouváme – pozn. red.)

DAVID ŠRÉDL