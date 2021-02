Vzhledem k přetrvávajícím protiepidemiologickým opatřením byl v únoru definitivně zrušen i letošní ročník Okresního poháru tříčlenných družstev 2020/2021." Rozhodli jsme se okresní pohár, který se dlouhodobě těší velkému zájmu, zrušit. Bylo by problematické neustále posunovat termíny jednotlivých vyřazovacích kol i termín finálového turnaje i vzhledem k neustálému odkládání dlouhodobých okresních soutěží. Budeme se ale snažit stolním tenistům toto rozhodnutí vynahradit," zdůvodnil rozhodnutí organizační pracovník Jaroslav Kraus.

Bližší informace k adekvátní náhradě dodal Rakovnickému deníku ředitel okresního poháru Miroslav Koloc: "Pokud to hygienická opatření letos dovolí, plánujeme uskutečnit jednorázový turnaj dosavadních vítězů a finalistů okresního poháru z let minulých, který by byl přehlídkou toho nejlepšího, co minulé ročníky přinesly. Ve vhodný čas se chystám oslovit trojnásobné vítěze RC Rakovník, KK Rakovník, přeborníky z loňska ze Sokola Olešná, další úspěšné týmy KST a Sokol Rakovník, Sokol Nesuchyně, Janov, Nové Strašecí, Lány a další."

Iniciátor okresního poháru Miroslav Koloc ještě dodal, že by se prestižní turnaj mohl odehrát podle vývoje vládních opatření ještě do letních prázdnin, nebo i na začátku nové sezony v září.