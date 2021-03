Čerstvé informace o sportu, který společně s kopanou patří v okrese Rakovník k nejrozšířenějším, sdělil pro Rakovnický deník sekretář Jaroslav Kraus: "STK regionálního svazu rozhodlo o anulování všech zápasů sezóny 2020/2021 I. až V. okresní třídy, kde soutěžilo téměř šest desítek týmů. V průběhu dalších měsíců se budou moc všechna družstva přihlásit do stejných soutěží pro následující ročník 2021/2022."

Stejně tak byly STK RSST odloženy okresní přebory dospělých i mládeže na neurčito, stejný osud potkal i pravidelné turnaje dětí a mládeže BMT.

"Vynucené změny postihují i okresní pohár tříčlenných družstev, který bychom však rádi nahradili prestižním turnajem dosavadních vítězů a finalistů této soutěže z let minulých. Uvidíme, co nám v dalších měsících do září podmínky dovolí. Pokud by se to podařilo uskutečnit, byla by to jediná akce stolních tenistů v rakovnickém regionu do zahájení příští sezóny v říjnu 2021," doplnil informace Jaroslav Kraus.

Miroslav KOLOC