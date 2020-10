Na žádnou úlevu po narození dcerky ovšem členka Síně slávy US PMGA rozhodně nemyslí a už spřádá plány na další velké turnaje.

Na nedávném US Masters jste dosáhla dalšího vynikajícího úspěchu, skončila jste nakonec jen o dvě rány druhá. Jak se vám hrálo s malou v bříšku? Předpokládám, že to bylo velmi náročné?

S malou v bříšku se mi první dvě kola na hřišti Hawaiian Rumble hrála skvěle. Pak přišlo třetí a malá byla nějaká neposedná a mně nebylo vůbec dobře, také výsledek hovoří za vše! No ale pak na další kola malé do bříška domlouval tatínek, aby byla hodná a nechala mě hrát a ono to pomohlo. Pořád si z něj dělám srandu, že to bude jeho princezna. Na druhou stranu to ale bylo velmi náročné po fyzické stránce. Přece jen hrát za dvě a ohýbat se přes břicho pořád pro míček nebylo snadné.

Druhé místo i vzhledem k vašemu těhotenství je skvělý počin. Přesto, nemrzí vás trochu, že zelené sako nakonec jen o kousek uniklo?

Nebudu říkat, že mě to jedno kolo nemrzí, ale i tak jsem předčila své očekávání! Samozřejmě jsem do turnaje šla s tím, že chci vyhrát - to bych nebyla já, ale věděla jsem, že to pro mě bude nejnáročnější US Masters v životě už kvůli miminku, takže jsem spokojená!

Prožívala jste US Masters jinak i co se týče emocí? Dostavil se větší pocit euforie?

Myslím si, že jsem ho prožívala stejně, vlastně až na všechno, co se dělo po posledním finálovém kole. To bylo neuvěřitelné. Zahrála jsem 28, což jsem věděla, že bude dobré na TOP 5 a pak jsem v povzdálí sledovala, jak hrají ostatní, co byli přede mnou. Tušila jsem, že mám šanci být na druhém místě. Sledoval to se mnou můj přítel Wade. Jakmile jsem se dozvěděla, že jsem druhá, tak jsem mu se slzami padla do náruče, byla jsem neskutečně šťastná. Nemohla jsem se z toho šoku vzpamatovat. Pro mě to bylo moje malé vítězství a i on mi pořád opakoval, jak je na mě pyšný. Poté jsme si s mamkou pobrečeli po telefonu, jelikož to rodiče nemohli se mnou prožívat osobně, a to mě do teď mrzí!

Jak se vám vůbec hraje s vaším přítelem, který je zároveň kouč?

To je skvělá otázka, on je výborný hráč a oba jsme hodně soutěživí, takže se hodně popichujeme a máme mezi sebou vždy takový mini turnaj. Jako kouč je skvělý, pomohl mi samozřejmě herně s některými jamkami, kdy jsem hrála jeho systém, ale je naprosto úžasný po mentální stránce. Je neskutečnou podporou a vždy ví, co mi má říci.

Jak vůbec došlo k vaší trenérské spolupráci?

Wade mi byl celý rok k dispozici na turnajích v Putt Puttu, kde se pořád učím. Je to něco jiného než adventure golf a také jsem měla štěstí, že mohl být z práce tak dlouho a mohl se se mnou připravovat celou dobu před US Masters. Můj tým ví, že Wade je skvělý hráč a společná příprava může přinést jen ovoce. Navíc dám jen na pár lidí v pomoci se systémy, tak jsme to zkusili. Od té doby, co jsme spolu začali chodit, tak jsme na sebe hrozně napojení a on ví, co říct, kdy mě nechat samotnou a podobně. A to můj tým věděl, že je přesně to, co potřebuji.

A co váš dosavadní kouč Marek Špidra?

Marek zůstává i nadále mým koučem v České republice. Příští rok se s ním budu připravovat na Czech Masters 2021.

V jednom z vašich příspěvků na oficiální stránce jsem také zaregistroval, že ač se má dcerka narodit v březnu, už plánujete účast na US Open. Takže žádná úleva, žádný odpočinek?

To bych nebyla já, abych vynechala nějaký turnaj. To už k tomu musí být nějaký velký důvod a jak já s oblibou říkám, tak těhotenství a miminko nejsou nemoc.

Jak vůbec hodnotíte tento rok i z pohledu celosvětové pandemie. Bylo zrušeno US Open a další turnaje. I z tohoto pohledu je pro vás letošní rok dost přelomový?

Tento rok je jeden velký blázinec! Svoji rodinu jsem neviděla už od února, takže mi chybí. Zrušení US Open mě vůbec nepotěšilo, ale na druhou stranu jsem si odehrála pár turnajů v Putt Puttu, což byla skvělá příprava na US Masters. Ale na druhou stranu musím hledat také pozitiva, což se vždy snažím a myslím si, že jedno velké pozitivum nosím teď v bříšku.

Plánujete k adventure golfu vést i vaši dceru? Sportovci to tak často mívají, že jejich děti nemají ani moc na výběr…

Jelikož oba hrajeme adventure golf a Putt Putt a miminko jsme oznámili s fotkou bodýčka, které má na sobě nápis: „Puttující šampion přijde na svět březen 2021“ a i následné odhalení pohlaví bylo opět s adventure golfem, tak odpověď je jasná. Naše malá má velké předpoklady k tomu, být šampionem. Ostatně všichni kamarádi a naše rodiny si už předtím dělali srandu, že jestli spolu budeme mít děti, tak budou jednou velcí šampioni.

OLIVIA PROKOPOVÁ (25 let)

Její prioritní disciplínou je Adventure golf, a je považovaná za nejkomplexnější a nejúspěšnější hráčku světa napříč všemi kategoriemi.

– čtrnáctinásobná mistryně světa

– trojnásobná absolutní vítězka US Open

– dvojnásobná absolutní vítězka US Masters

– členka Síně slávy US PMGA

– dvojnásobná Sportovkyně Středočeského kraje