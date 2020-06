„Z výhry máme určitě obrovskou radost, i když jsem se o ni zatím nemohla v současné situaci s koronavirem podělit se všemi dětmi,“ poznamenala mělnická tělocvikářka Jiřina Liptáková.

Podle jejích slov jde o úžasnou odměnu za celoroční práci v hodinách tělesné výchovy. Škola se jí dočká už počtvrté. Naposledy v říjnu loňského roku zaplněnou tělocvičnu nadchl svým přístupem, energií a elánem úspěšný paralympijský reprezentant Jiří Ježek.

„Projekt děti úplně vtáhne, doslova pohltí a ony se snaží dále rozvíjet. A nejen ty, které už sportují, ale hlavně ty, které zatím se sportem ještě nezačaly a snaží se tak vyrovnat ostatním ve třídě nebo ročníku,“ oceňuje Jiřina Liptáková víceboj jako nejlepší motivaci dětí k pohybu a neustálému zlepšování svých výkonů.

Zdroj: Deník / Zdeněk PragerV rámci Olympijských tréninků na školy pravidelně jezdí ambasadoři projektu jako halová mistryně Evropy Denisa Rosolová (Helceletová), jedna z nejúspěšnějších tuzemských basketbalistek Ilona Burgrová, bronzová medailistka z olympiády Šárka Kašpárková nebo mistryně světa z biatlonu a dvojnásobná olympijská medailistka Veronika Vítková.

Další zábavné sportovní dopoledne v režii slavného sportovce a týmu Sazka Olympijského víceboje přináší učitelskému sboru jedné ze škol ve městě na soutoku i menší starost – vybrat určitý počet dětí, účastnit by se jich totiž chtělo mnohem víc, než je možné. „Už mi připadá, že trénování je pro naše děti taková droga. Všichni se moc těšíme,“ říká Jiřina Liptáková. „Když to zkombinujeme i s druhou výhrou do Hoparény, tak to snad zvládneme ke spokojenosti všech.“

Další podzimní akcí, ke které malí vícebojaři nejen z Mělníka vzhlížejí, je republikové finále projektu. Kvůli koronaviru totiž na jaře nemohli poměřit síly s ostatními v rámci okresních či krajských kol. Jiřina Liptáková věří, že by se na základě výsledků dosažených za celý školní rok mohlo alespoň několik mělnických žáků v září do Brna podívat.

Odměny pro školy ve Stč. Kraji



Olympijský trénink

ZŠ J. Matiegky Mělník



Sportovní den Paralympijské výzvy

ZŠ Český Brod, Žitomířská, okres Kolín



Vybavení od Hervisu - 40 000 Kč

ZŠ Votice, Pražská, okr. Benešov

ZŠ Čerčany, okres Benešov



20 000 Kč

ZŠ Vrdy, okres K. Hora

ZŠ TGM Poděbrady, Školní, okres Nymburk



10 000 Kč

ZŠ Ledčice, okres Mělník

Celkem pět škol z největšího kraje se pak nalezlo mezi pětatřiceti, které si mezi sebou rozdělí sportovní vybavení v celkové hodnotě jeden milion korun. Nejštědřeji los odměnil dvě školy z Benešovska, do Votic a Čerčan putuje shodně cena v hodnotě 40 tisíc korun.

„Jsme samozřejmě moc rádi, ani jsme to nečekali. Stejnou odměnu máme už potřetí,“ připomněla ředitelka votické školy Marcela Kratochvílová a navázala. „Patříme ale mezi opravdu aktivní školy, které se projektu účastní od samého začátku. I letos do víceboje zasáhlo přes devadesát procent žáků naší školy. Celé je to ku prospěchu věci.“

Z prvního daru ve Voticích vylepšili zařízení v tělocvičně, druhý padl na pomůcky a vybavení pro učitele tělocviku. „Teď jsme se o tom ještě více nebavili, ale pravděpodobně bychom se zaměřili na dokoupení dresů pro žáky a za zbytek uvidíme,“ prozradila Marcela Kratochvílová.