První zápas byl tak trochu soubojem dvou generací, jelikož soupeř z Prahy měl věkový průměr okolo 35 let, což neměl ani nejstarší hráč FBC. Rakovník dominoval, nicméně Pražané dlouho statečně odolávali a dovolili Rakovníku v prvním dějství pouze jednu branku.

Ve druhé třetině se již pomalu začala vyplácet rakovnická neúnavnost a oba útoky dobývaly soupeřovu tvrz. V poslední třetině se již plně projevila fyzická i technická převaha Rakovníka a soupeř začínal doufat v závěrečný hvizd. Jediným škraloupkem na rakovnickém výkonu byla inkasovaná branka. Naopak pozitivní překvapení byl výkon juniorů ve druhé lajně okolo Pyskatého, kteří se snažili napodobit symbiózu, kterou již za dlouhá léta vytvořila trojice Koláček-Fišer-Vích.

Lukáš Pyskatý 6 (2+4)

Ondřej Fišer 5 (1+4)

Jakub Koláček 4 (4+0)

Václav Vích 4 (2+2)

Tadeáš Kyncl 3 (2+1)

Marek Pospíšil 1 (1+0)

Štěpán Malý 1 (1+0)

Jakub Kochánek 1 (0+1)

Petr Čech 1 (0+1)

SK B.U.H. Praha - FBC Rakovník 6:5pn (1:4/2:1/2:0)

Úroveň druhého soupeře byla po všech stránkách vyšší než u prvního vyzyvatele. Ovšem Rakovník ihned od začátku začal potvrzovat to, co z něj sršelo již z předzápasového rozehřátí. Konkrétně velkou chuť vyhrát, bojovat a nechat na hřišti vše.

I přes první inkasovanou branku byla vidět převaha rakovnických, což se projevilo i na skóre. Po první třetině svítilo na tabuli sympatických 4:1, navíc skvělý vstup do druhé třetiny znamenal odskok o další branku. Bohužel pak jako kdyby vyschl střelný prach na rakovnických holích a i přes velké příležitosti se hráčům nepodařilo přidat další branku.

Ztrátu produktivity využili soupeři a během poslední třetiny dokázali srovnat na konečných 5:5.

V samostatných nájezdech se soupeř třikrát nemýlil a po zaváhání Pyskatého byl již Kochánkův proměněný nájezd pouhou odměnou rakovnickým fanouškům (v případě nagelovaného dlouhána především fanynkám).

Jakub Koláček 3 (2+1)

Petr Čech 2 (1+1)

Jakub Kochánek 1 (1+0)

Lukáš Pyskatý 1 (1+0)

Kryštof Svoboda 1 (0+1)

Václav Vích 1 (0+1)

Tadeáš Kyncl 1 (0+1)

Lukáš Pyskatý: „I přes ztracený druhý zápas je potřeba kladně ohodnotit celé kolo. Atmosféra v týmu má dobrý nádech a na všech byla vidět velká chuť do florbalu. Tým táhl za jeden provaz, a pokud by tohle nadšení mělo vydržet do dalších kol, mohl by Rakovník ještě výrazně zamíchat tabulkou. Nutno podotknout, že je potřeba doufat ve zdraví všech hráčů, což byl v minulém ročníku kámen úrazu.“

Sestava: Hůla, Vyskočil - Čech, Kochánek, Pospíšil, Humr - Koláček, Fišer, Vích, Pyskatý, Kyncl, Malý, Svoboda, Petrů