Přesto, že to byl Rakovník, který jako první inkasoval, na nepříznivý úvod utkání dokázal odpovědět junior Svoboda a Vích chvíli na to dokonce dostal svůj tým do vedení. Ovšem to bylo ze strany Rakovníka z brankového pohledu všechno. Přesto, že Mukařov byl technicky zdatnějším týmem, rakovničtí dokázali dvě třetiny odolávat a držet příznivý stav. Vše zlomilo závěrečné dějství, kdy soupeř dvanácti zásahy deklasoval fyzicky vyčerpaný Rakovník.

Svoboda 1+0

Vích 1+0

Hůla 0+1

FBC Rakovník – FbC Red Dragons Hořovice 3:8 (0:1/2:3/1:4)

Obdobný průběh mělo i druhé utkání. Červení draci sice určovalo tempo hry, ale prosadit se dokázali až těsně před přestávkou. I přes to, že si Hořovice přesnými zásahy vytvořily čtyřbrankový náskok, góly Pyskatého a Malého vrátily Rakovník zpět do utkání. I v tomto zápase byla rozhodující třetí třetina, ve které jasně dominovaly Hořovice.

Pyskatý 1+1

Malý 1+1

Svoboda 1+0

Kochánek 0+1

FBC Rakovník: Hůla – Kochánek, Pospíšil, Humr – Pyskatý, Vích, Tomek, Malý, Svoboda

Jakub Kochánek: „Popravdě musím říct, že jsem očekával od našeho týmu lepší výsledek. Nedařilo se nám absolutně nic. Ovšem prohry jsou pouze obrazem toho, v jak špatné situaci tým je. Jako pozitivum vnímám začlenění juniorů do týmu i zápasů, kde dokáží být gólově produktivní. Je potřeba nepovedené kolo hodit za hlavu a soustředit se na novou sezónu.“