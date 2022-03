Teď to bylo s účastí tak slabé, že museli nastoupit i trenér Jan Falař nebo zranění doléčující Jiří Husák. Tým ale zahájil nadějně, Michal Kmeť už v první minutě utekl obraně a sahal po první brance. To se povedlo až Michalu Javůrkovi úhlu ve 3. minutě, bohužel to byla poslední radost hostů. Na druhé straně odolával brankář Lukáš Dvořák až do závěru úvodního dějství, když ho překonal důrazný Škurla.