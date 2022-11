Brezík může startovat i v kategorii U15, se kterou tento týden zamíří do maďarského Debrecínu, ale s rok staršími spolubojovníky ze Sokola pražský zamířil nejprve do Sofie. Přiletěli tam minulý týden ve čtvrtek a hned další den ráno se utkali s domácím týmem Balkan Botevgrad. Nakonec to byl nejvyrovnanější protivník, který se jim v Bulharsku postavil a vyhrál nad Čechy po dramatické koncovce 63:61.