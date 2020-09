Zápas proti dosud neznámému týmu Tygrů se rozjel hned od prvních vteřin ve velkém tempu, hra se přesouvala z jedné strany na druhou a šance byly vidět na obou stranách. Na balónku byli přeci jen dominantnější Tigers, díky čemuž se ujali vedení. Rakovník však působil velmi úderně a svoje šance proměňoval, což vedlo k otočení na 3:2. Ve druhé třetině se obraz hry nezměnil, ovšem Hůla v bráně Rakovníka čaroval, naopak Rakovník trestal. V poslední dějství se domácím nedařilo ve finální fázi, naopak soupeř se dotáhl na rozdíl jedné branky. Ke konci mohl Rakovník rozhodnout z nájezdu, ovšem Pyskatý úspěšný nebyl a tak se hrálo drama až do poslední vteřiny - šťastnější pro příznivce Rakovníka.

Kanadské bodování: Ondřej Fišer 4 (3+1),ů Jakub Koláček 4 (2+2), Lukáš Pyskatý 1 (1+0), Václav Vích 1 (0+1),Vít Němeček 1 (0+1)

IBK Kubánský klan - FBC Rakovník 8:6 (3:3, 4:1, 1:2)

Druhého soupeře Rakovník dobře zná z minulé sezóny a o tom, jak nepříjemný dokáže být, by mohl vyprávět. Rakovník do zápasu vstoupil levou nohou, jelikož během sedmi minut musel Hůla třikrát vytahovat míček ze své branky. Naštěstí se z toho Rakovničtí nesesypali a dokázali ještě do konce třetiny srovnat skóre na 3:3. Druhá třetina byla bohužel zlomová, jelikož Rakovník natropil spoustu individuálních i taktických chyb a soupeř unikl do vedení 7:4.

Poté už bylo pro hosty těžké dotáhnout skóre, jelikož soupeř vynikal svojí fyzickou připraveností a využíval toho, navíc se Rakovníku zranil jeden z klíčových hráčů Koláček. Rakovničtí přece jen zdramatizoval hru, při skóre 6:8 zkusili hru bez brankáře, ovšem skóre už se nezměnilo.

Kanadské bodování: Ondřej Fišer 3 (2+1), Jakub Koláček 2 (1+1),Václav Vích 2 (1+1), Lukáš Brotánek 1 (1+0), Petr Čech 1 (1+0), Petr Ježek 1 (0+1), Jakub Kochánek 1 (0+1)

Sestava: Hůla – Němeček, Kochánek, Čech – Koláček, Fišer, Vích, Pyskatý, Ježek, Brotánek.