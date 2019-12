I. třída – úspěšnost jednotlivců po 8. kole

1. Pacourek Jan (So. Hředle B) – 32 zápasů (30 výher / 2 prohry) - 93.75% úspěšnost, 2. Steffl Jan (ST Nouzov A) – 32 (29/3) - 90.63%, 3. Hejda Leoš (RC Rakovník A) – 27 (24/3) - 88.89%, 4. - 5. Pittner Kamil (So. N. Strašecí A) a Šebek Tomáš (So. Olešná A) – 32 (28/4) - 87.50%, 6. Kadeřábek Milan (SK Pšovlky A) – 31 (27/4) - 87.10%, 7. Kapoun Ondřej (So. Janov A) – 28 (23/5) - 82.14%, 8. Fabinger Vít (R. Třtice A) – 26 (19/7) - 73.08%, 9. Jirkovský Václav (So. Lány C) – 36 (26/10) - 72.22%, 10. – 11. Libovický Vladimír (So. N. Strašecí A) a Hospodářský Johny (SK Pšovlky A) – 32 (23/9) - 71.88%, 12. Szabo Jiří (So. Lány C) – 35 (25/10) - 71.43%, 13. Trpák Radek (So. Lány C) – 36 (25/11) - 69.44%, 14. Libovický Petr (So. N. Strašecí A) – 31 (21/10) - 67.74%, 15. Lédl Jan (So. Olešná A) – 36 (24/12) - 66.67%.

II. třída – úspěšnost jednotlivců po 8. kole

1. Jedlička Jaroslav (SK Skryje A) – 30 zápasů (28 vítězství /2 prohry) – 93.33% úspěšnost, 2. Jílek Jaromír (SK Přílepy) – 32 (27/5) - 84.38%, 3. Jílek Richard (Žst. Rakovník) – 31 (26/5) - 83.87%, 4. Dvořáček Jaromír (So. Hředle C) – 15 (12/3) - 80.00%, 5. Kadavý Václav (TJ Čistá) - 19 (15/4) - 78.95%, 6. Koutník Pavel (RC Rakovník B) – 23 (18/5) - 78.26% 7. Miller František (So. Rakovník C) – 31 (24/7) - 77.42%, 8. Bezstarosti Václav (TJ Čistá) – 22 (17/5) - 77.27%, 9. Červený Zdeněk (So. N. Strašecí B) – 24 (18/6) - 75.00%, 10. Dolejš Jiří (So. Křivoklát A) -28 (20/8 - 71.43%, 11. - 12. Bařtipán Jan a Itner René (oba So. Olešná B) – 19 (13/6) - 68.42%, 13. Kotek Petr (FC Jesenice) – 28 (19/9) - 67.86%, 14. Vyskočil Jiří ml. (So. Hředle C) – 32 (21/11) - 65.63%, 15. Kreidl Petr (So. Olešná B) – 26 (17/9) - 65.38%.

III. třída – úspěšnost jednotlivců po 8. kole

1. Pacourek Roman (So. Janov B) – 25 zápasů (25 výher / 0 prohra) – 100.00% úspěšnost, 2. -Pokorný Michal (B. SDH Lubná) – 32 (31/1) - 96.88%, 3. Tomášek Martin (So. Janov B) – 31 (29/2) - 93.55%, 4. – 5. Hlavata Jiří (SK Šanov) a Vidrich Ferdinand (R. Třtice B) – 28 (25/3) - 89.29%, 6. Bünter Michal (So. N. Strašecí C) – 32 (26/6) - 81.25% 7. Amler Milan (So. Janov B) -22 (17/5) - 77.27%, 8. Kováčik Jan (So. Kroučová) – 32 (23/9) - 71.88%, 9. Svoboda Pavel (Velká Buková A-28 (20/8) - 71.43%, 10. Malecký Vít (SK Šanov) – 29 (20/9) - 68.97%, 11. Herink Miloš (So. Všetaty A) – 32 (22/10) - 68.75%, 12. Libovický Radek (So. Lány D) – 19 (13/6) - 68.42%, 13. Bouček Jiří (So. N. Strašecí C) – 30 (20/10) - 66.67%, 14. Benda Jiří (So. Janov B) – 18 (12/6) -66.67%, 15. Jirák Miroslav (R. Třtice B) – 28 (18/10) - 64.29%.

IV. třída – úspěšnost jednotlivců po 8. kole

1. Beneš Vladimír (KST Hracholusky) – 32 zápasů (29 výher / 3 prohry) - 90.63% úspěšnost, 2. Tomášek Roman (KST Hracholusky) – 25 (22/3) - 88.00%, 3. Tlustý Milan (B. TTC Rynholec) – 16 (14/2) - 87.50%, 4. Hejný Pavel (KST Hracholusky) – 32 (26/6) - 81.25%, 5. Kalík Josef (So. Všetaty B) – 24 (19/5) - 79.17%, 6. Klekner Vladimír (So. Všetaty B) – 19 (15/4) - 78.95%, 7. Barták Roman (SK Skryje B) – 30 (22/8) - 73.33%, 8. – 9. Mika Marcel (SK Pavlíkov B) a Dvořák Jaroslav (So. Hředle D) – 32 (23/9) - 71.88%, 10. Šmíd Zbyněk (SK Skryje B) – 30 (21/9) - 70.00%, 11. Benda Jiří (So. Janov C) – 23 (16/7) - 69.57%, 12. Zíma Petr (SK Skryje B) – 26 (18/8) - 69.23%, 13. Bečvář Miroslav (So. Hředle D) – 16 (11/5) - 68.75% 14. Pokorný Jan (So. N. Strašecí D) -32 (22/10) - 68.75%, 15. Uhrin Petr (So. Všetaty B) – 16 (11/5) - 68.75%.

V. třída – úspěšnost jednotlivců po 10. kole

1. Tlustý Miroslav (B. SKST Rynholec) - 34 (zápasů) – (34 vítězství / 0 porážek) – 100.00% úspěšnost, 2. Rada Jiří (So. Olešná D) – 28 (28/0) - 100.00%, 3. Chládek David (So. Nesuchyně C) – 36 (34/2) - 94.44%, 4. Pavlíček Vladimír (So. Olešná D) – 32 (30/2) - 93.75%, 5. Tlustý Milan (B. SKST Rynholec) – 36 (33/3) - 91.67%, 6. Špaček Michal (SK Skryje C) – 36 (32/4) - 88.89%, 7. Eis Jan (R. Třtice C) – 24 (20/4) - 83.33%, 8. Vitner Luboš (So. Hředle E) – 36 (30/6) - 83.33%, 9. Kapoun Miroslav (So. Nesuchyně C) – 12 (10/2) - 83.33%, 10. Kruba Viktor (So. Branov) – 28 (23/5) - 82.14%, 11. Cibík Pavel (So. Lány E) – 36 (28/8) - 77.78%, 12. Houdek Pavel (So. Janov D) – 22 (17/5) - 77.27%, 13. Dušek Vladimír (So. Janov D) – 20 (15/5) - 75.00%, 14. – 15. Polák Jiří (ST Nouzov C) a Slepička Vladimír (SK Skryje C) – 36 (26/10) - 72.22%.

