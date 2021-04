Na kontě má nespočet úspěchů, jak z českých soutěží tak z mistrovství světa. Za svůj splněný sen považuje, že měla šanci soutěžit v první výkonnostní třídě, kde závodila po boku jak mistryň světa, Evropy a také se svou trenérkou – mistryní Evropy Tamarou Jiříkovou.

V rozhovoru pro Rakovnický deník vyprávěla, proč se jejímu týmu nedaří na mistrovství Evropy, jaké další sny by si ráda v budoucnu splnila, a co ji nejvíce naplňuje při práci s dětmi, které vede ve Sparťanské fotbalové školičce.

Žaneto, v kolika letech jste začala s aerobikem?

Aerobiku se věnuji již od první třídy, takže to mi bylo asi sedm let. Začínala jsem nejprve v komerčním aerobiku a až později jsem se dostala ke sportovnímu. V době, když jsem začínala, tak sportovní aerobik v Rakovníku ještě nebyl.

Čím vás tento sport zaujal?

Původně jsem hrála hokej, jelikož tatínek ze mě chtěl mít hokejistku, ale mamince se to bohužel moc nelíbilo, tak mě přesedlala právě do Fitness Millenium na tancování. Ono by se to spíše dalo pojmout jako tancování a poté jsem rok od roku přecházela ke sportovnímu aerobiku.

Jak dlouho jste trenérkou sportovního aerobiku?

Od patnácti let. Prošla jsem si školením, co se týče vlastně od základů až po současnou úroveň, kde jsem nyní, tedy trenérkou sportovního aerobiku. Dále bych se také chtěla věnovat školením rozhodčích, abych mohla působit jako rozhodčí na soutěžích.

Na jakou soutěž vzpomínáte nejraději?

Dá se říci, že na všechny české soutěže, i když to byly docela boje, dostat se na tři první příčky. Nejraději určitě vzpomínám na mistrovství světa v roce 2018, kde se nám podařilo obhájit titul vicemistryň světa.

Máte za sebou nějakou soutěž, na kterou naopak ráda nevzpomínáte?

Jsou to skoro všechna mistrovství Evropy, jelikož jsme vždy ve druhém kole obsadily třetí příčku a v posledním kole nás třeba sesadili až na čtvrté nebo i páté místo. Takže na mistrovství Evropy se nám zrovna moc nedařilo a vždy to byl nesmírný boj.

Jakého úspěchu si ceníte nejvíce?

Samozřejmě si nejvíce cením, že jsem mohla soutěžit v první výkonnostní třídě, což je nejvyšší úroveň v tomto sportu. A že jsem tam mohla vůbec závodit po boku mistryň světa, Evropy a také se svou trenérkou – Tamarou Jiříkovou, která je mistryní Evropy. Můj sen se splnil už tím, že jsem v této kategorii mohla soutěžit.

Jak probíhá vaše příprava na soutěže?

Nyní bohužel špatně. (smích) Momentálně se snažíme připravovat alespoň v online formách, i když v tomto sportu to nejde moc lehce, ale snažíme se, jak jen to jde. Trénovaly jsme každý den, včetně víkendů alespoň dvě hodiny. Bylo to poměrně náročné a musela jsem dojíždět do Prahy.

Držíte před závody nějaké diety?

Ani moc ne. Diety držet nemusíme, pokud nám není malý dres. (smích) Jinak se moc v jídle neomezujeme, akorát si hlídáme, abychom nejedly příliš smažených jídel a podobně.

Věnovala jste se i jiným sportům?

Jak už jsem se zmínila, hrála jsem hokej, když jsem chodila na základní školu. Milovala jsem atletiku a jsem otevřená všem sportům, ráda si zkusím vše, jen nemusím zrovna výšky. Proto nevyhledávám třeba horolezectví a podobné sporty.

Jak jste se dostala na post trenérky Sparťanské fotbalové školičky?

Začalo to tak, že jsem hledala brigádu, když jsem bydlela v Praze a na internetu jsem se dočetla, že hledají někoho na tento post. Zaujalo mě, že bych mohla trénovat malé fotbalisty, takže jsem si domluvila pohovor s panem Rádlem, který mi vyšel vstříc, díky mým zkušeností. Trénuji tedy děti ve všeobecné přípravě – jsou to děti, které chodí do školky věkově od tří do šesti let.

To zní zajímavě. Povíte nám o trénincích něco bližšího?

Tréninky, které vedu pod hlavičkou Sparťanské školičky jsou zaměřeny na všeobecnou pohybovou průpravu. Děti učíme základům gymnastiky, různé chytání a házení míče. Samozřejmě přihrávky a fotbalové dovednosti. Každá skupina dětí je jiná, jak věkově, tak výkonnostně. Někdy se stane, že cvičení, které máme pro děti připravené, nezvládnou a musíme jednat.

Jak takové situace řešíte?

Buď tím, že cvičení zlehčíme nebo přejdeme na něco jiného. Každá hodina je jiná, jak pro nás tak pro děti.

Žaneta Palčeková

Narodila se v roce 1997 v Rakovníku. Aerobiku se věnuje od sedmi let. Její první kroky vedly do komerčního aerobiku a po založení sportovního aerobiku v Rakovníku se začala věnovat tomuto sportu.

Od svých 15 let působí na postu trenérky sportovního aerobiku v Profi Fitness Millenium.

Od roku 2019 je trenérkou dětí ve společnosti Sparťanská fotbalová školička – kde má na starost děti na všeobecnou přípravu od 3 do 6 let.

Je mistryní České republiky ve sportovním aerobiku z roku 2017 z Plzně a také dvojná-sobnou vicemistryní světa z roku 2018.

David ŠRÉDL