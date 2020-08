Původně nadějný hokejový dorostenec Kladna Martin Panenka začal v dorostu i s hokejbalem a vypracoval se ve vynikajícího obránce tehdejšího HBC Kladno. V roce 2009 mu pomohl k jeho historickému prvnímu titulu mistra republiky a dokonce v semifinálovém dramatu s Plzní vstřelil jeden z nejdůležitějších gólů celého play-off.

Bohužel poté vážně onemocněl a svůj boj se zákeřnou chorobou prohrál. Hokejbalisté na něj nikdy nezapomněli, jeho fotku nosí na lavičku, a tak s nimi byl u jejich dalších velkých úspěchů. Třetím rokem po sobě pak klub pořádá ve spolupráci s rodinou Martina turnaj Páňa Cup, který tuchlovická Cukrárna a kavárna Panenka podporuje. „A já bych ráda poděkovala všem, kteří na Martina myslí. Nám je ctí, že se můžeme podílet na cenách pro vítěze. Neumím najít slova, kterými bychom klukům poděkovali za to, co pro nás dělají a jak Martina drželi při jeho boji s rakovinou,“ napsala na jaře na firemním blogu Martinova sestra Míša.

Jak už bylo řečeno, také letos má turnaj skutečně skvělé obsazení. Mohlo být ještě lepší, ale zahraniční tým nakonec nedorazí. „Jednali jsme o tom a byli dohodě blízko. Bohužel, epidemiologická situace v Evropě naše plány zhatila. I tak ovšem věřím, že se povedlo přilákat skvělé týmy a diváci se mohou těšit na špičkový hokejbal,“ je přesvědčen kladenský člen vedení klubu Milan Maršner.

Právě Kladno obhajuje primát z minulého roku, kdy za sebou nechalo druhou mládežnickou reprezentaci i třetí Pardubice. Letos se trenér Drahomír Kadlec musí obejít bez Jakuba Haismana, jenž odešel do druhé švýcarské ligy (Street-Hockey Club La Chaux-de-Fonds). Do Dobřan zamířil talentovaný Matyáš Malecha a Vítek Kamenář je v nominaci reprezentace U20, bude tak hrát proti svým.

Pardubice ukázaly kvalitu už při jarním turnaji Autosklo H.A.K., který vyhrály a nechaly za sebou i nadcházejícím protivníky Kladno a KERT Park Praha. Rovněž nyní budou prahnout po další trofeji.

Stejně tak mistrovský KERT Park Praha, v posledních letech jasně nejúspěšnější český celek s hvězdami Wróbelem, Zvonkem, Fejfarem nebo braty Krůčkovými. Kladno sice v poslední době několikrát KERT porazilo, ale ve finále extraligy na něj loni recept nenašlo.

Zajímavým nováčkem turnaje je Most. Poslední roky byl v extralize spíše průměrný, letos se ovšem zdá, že by rád čeřil vody. Z posil přivedl třeba rakovnického ex-mistra světa Jana Pospíšila, jenž hrával roky za Kladno, či dalšího rakovnického borce Milana Sýkoru mladší, velmi talentovaného borce.

Zbývá ještě vždycky kvalitní výběr reprezentace ČR do 20 let. Ta se chystá na o rok odložené mistrovství světa do Švýcarska, kde bude pod vedením Tomáše Frimla usilovat o obhajobu světového zlata. V kádru je už zmíněný obránce Vítek Kamenář, v širší nominaci jsou pak další hráči Kladna Vít Čapek a Jaroslav Procházka.

Páňa Cup odstartuje prvním duelem už v pátek 21. srpna, kdy Kladno hostí KERT Park (18:30). Čtyři utkání jsou naplánována do sobotního programu a dokonce pět do neděle, kterou završí střet Kladna s Pardubicemi (17:00). „Zveme všechny fanoušky, aby se přišli podívat na nejlepší české hráče. Věřím, že se budete bavit pěkným hokejbalem a že turnaj bude další hezkou vzpomínkou na našeho kamaráda Martina Panenku,“ dodal Milan Maršner.

U závěrečného ceremoniálu by měl být i táta Martina Panenky, který bude předávat ceny nejlepším.

Rozpis Páňa Cupu 2020:



Pátek 21. srpna: Kladno – KERT Park Praha (18:30)



Sobota 22. srpna: Reprezentace U20 - Most (11:00), Pardubice – Kert Praha (13:00), Kladno – Reprezentace ČR (15:00), Most - Pardubice (17:00).



Neděle 23. srpna: Kert Praha – Most (9:00), Pardubice – Reprezentace U20 (11:00), Kladno – Most (13:00), Reprezentace ČR – Kert Praha (15:00), Kladno – Pardubice (17:00).