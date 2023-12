V roce 1988 zaběhl Jiří Klesnil Vánoční běh ve Třtici v čase 14:52. Na trati dlouhé 4,6 kilometru to byl tak skvělý čas, že je dodnes rekordem populárního závodu. Ale současný šéf AC Tepo Kladno nesmí nos nosit moc nahoru, letošní vítěz Václav Herbst, běžel jen o necelou minutu pomaleji (15:49). A to je mu teprve sedmnáct! Mezi ženami se dokonce rekord přepisoval. Jeho dlouholetá majitelka Radka Holubová (17:30) byla předběhnuta Radkou Lapáčkovou (Tepo Kladno) o pět vteřin!

Na Štěpána se kolem Buckého rybníka běžel tradiční Vánoční běh Třtice. | Foto: Markéta Dočekalová

Jiří Klesnil do Třtice přijel letos také, i když už dávno nezávodí. A před startem si věřil, že jeho rekord odolá. Právem. Odolat může klidně i v dalších letech, ale pozor na Lukáše Herbsta, nebo i těsně druhého Víta Hlaváče, českého reprezentanta v chůzi. Oba určitě mají na to stlačit svůj čas pod patnáct minut. Jejich boj byl v rámci 49. ročníku Vánočního běhu Třticí, na který přijelo 137 borců, největší lákadlem. Herbst vyhrál o pět vteřin, tak těsné to bylo. Slánský triatlonista Tomáš Řenč, stejně jako Hlaváč republiková špička ve svém oboru, skončil třetí (16:26).

Osmnáctiletá Radana Lapáčková běžela kolem Bucku jako laň. Tak jako loni vyhrála, ale zytímco před rokem jí k pokoření nejlepšího času historie scházely tři vteřinky, letos se to povedlo. Do cíle dorazila ve skvělém čase 17:25, rychlejší byla jen šestice mužů. Na světových podnicích by se rozsvítila cedule s nápisem: New Record! Tady opravdu nezbývá než složit klobouček pěkně dolů.

To si koneckonců zaslouží i vítězové dalších věkových kategorií: do 49 let František Dočekal (17:30), do 59 let Metod Fikes (19:48), do 69 let Jaroslav Šťastný (21:20), nad 70 let Pavel Šimeček (23:21, všichni Maratón klub Kladno), ženy do 44 let Renata Losenská (19:40, Unhošť), do 54 let Gabriela Raková (22:30, Kladno) a nad 55 let Helena Vavrušová z Prahy (24:07).

Takže ve Třtici zase za rok na Štěpána, teď se běžci budou chystat na lednový běh Ivo Domanského v Kladně a po něm na slavnostní vyhlášení dalšího ročníku Poháru běžců Kladenska a Rakovnicka.

