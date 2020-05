Kdo se tedy na hokejbal po několikaměsíční pauze fakt těšil, to byli domácí Michal Javůrek a hostující Jiří Hrabár. První nastřílel čtyři branky, druhý jen o jednu méně. Možná i díky Javůrkovu mírně lepšímu účtu nakonec slavili Bubáci.

Domácí trenéři Václav Pavlík s Honzou Falařem poskládali své mužstvo po jarní "přípravě" mixem stabilních hráčů A mužstva, navrátilců do kádru a hned několika dorostenců. Podobným mixem se prezentoval také výběr Keltů, kteří zkraje působili rozehraněji a Hrabár je využitou přesilovkou poslal do vedení.

Od úvodních minut se hrálo ve velmi slušném tempu a rozehranějším dojmem působili v začátku hosté. Ti si dokázali vypracovat několik střeleckých pokusů a po vyloučení Douši zužitkovali hned první přesilovou hru. Po nahrávkách Urbana a Beneše mířil z levého kruhu přesně Hrabár - 0:1. Domácí vrátil do zápasu zmíněný Javůrek. Posila z kladenských Jungle Fever se před slušně zaplněnou Kocourek Arenou představila ve strašeckém dresu poprvé a hned úspěšně.

V klíčové druhé třetině Javůrek dál zářil, skvěle si sedl se spoluhráči Samšukem a Lvem a právě tihle tři měli největší zásluhu na tom, že Strašecí uteklo do trháku 6:2. Góly dávali i další hoši, třeba navrátilec do sestavy Wittmayer (po akci mladíků Kedera a de Fina). Právě Nicolas de Fin se trefil dokonce dvakrát.

Jenže zatímco ve druhé třetině si to Bubáci strkali, dobře presovali a soupeře nutili k chybám, ve třetím třetině se poměr sil otočil. Zpočátku to tak ještě nevypadalo, když Javůrek a z úniku Lev zvýšili už na hrozivých 8:2, jenže deset minut před koncem domácí polevili a málem se jim to stalo osudným.



Po slepených gólech Urbana a Hrabára to bylo rázem 8:4, Kelti neměli co ztratit a veškeré úsilí vrhli do útoku. Odměněni byli dalšími dvěma trefami v rychlém sledu v podání Marka Krbce a na tabuli svítilo rázem 8:6. Dvě minuty před koncem pak reprezentant Hrabár zkompletoval hattrick a teprve za stavu 8:7 domácí zahráli zkušeněji, svého soupeře už k vážnější příležitosti nepustili a přece jen si došli pro první tři body v rámci Letního poháru.

Oba týmy v Letním poháru pokračují hned o nadcházejícím víkendu. V sobotu 30. května Nové Strašecí přivítá doma pražské Rafany (14:00) a Kelti se poprvé také představí svým divákům. V neděli 31. května hostí Kovo Praha B v 16:00.

Nové Strašecí – Beroun 8:7 (1:1, 5:1, 2:5). Branky: Javůrek 4, de Fin 2, Wittmayer, Lev – Hrabár 3, Krbec 2, Marek Kohout, Urban.



Nové Strašecí: Dvořák - Jakoubek, Š. Lev, Samšuk, Douša, T. Duchoň, Husák, L. Lev, O. Duchoň, Frolík, Ács, Javůrek, Wittmayer, Kot, de Fin, Hamouz, Keder.



Beroun: Günther - Hrabár, Bartolen, Häusler, Maršoun, Vozdecký, Janošek, Beneš, Marek Kohout, Urban, Krbec, Taufer, Chromek, Novák, Michal Kupec, Patzenhauer.