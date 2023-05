Předpověď počasí: Déšť, déšť, déšť – realita: Nic, nic, nic. Předpověď počasí: Teplo, teplo, teplo – realita: chladno, chladno, chladno. A vlastně to vůbec nevadilo – den skvěle předurčený ke sportu si užili účastníci turnaje v pétanque, který uspořádal o minulém víkendu Sportovní klub Koutek v Přílepech na Rakovnicku.

SK Koutek uspořádal turnaj v pétanque. Boj o třetí místo | Foto: SK Koutek

Účastníci se většinou sjeli už v pátek, a tak když v sobotu dorazila i ředitelka turnaje Danielka ze Skryjí, byli všichni komplet.

Zapsali se: Marcela a Vlastík (domácí – SK Koutek), Libuška a Tomáš (Hajdíci -Tišice), Daniela a Lukáš Z (dávní šampioni turnaje), Honzík se synem Ondrou (loňští vítězové)

Dle rozpisu hrál každý s každým, celkem se tedy odehrálo 6 her. I při maximální délce jedné hry (začalo se hrát kolem desáté), by se končilo v 16 hodin, a to bylo důležité – večer se totiž hrálo derby Sparta – Slavia a to chtěli účastníci sledovat

V prvním zápase se utkali domácí s Hajdíky – vyrovnaný zápas skončil 13:11 pro domácí, ve druhé hře (utkání šampionů) už byl výsledek pozoruhodnější: 13:1 pro ředitelský pár. V dalších zápasech přehráli domácí Honzu s Ondrou 14:8 a Daniela s Lukášem Hajdíky 13:6.

V souboji o 1. místo se pak setkali domácí se šampiony. Za stavu 11:12 rozhodla poslední hra o vítězství šampionů 13:11. V souboji o třetí místo se sešli v poslední hře turnaje Hajdíci a loňští vítězové. Ti vyhráli 13:7, čímž si aspoň nejnižší místo na bedně udrželi.

Konečné pořadí:

1. Daniela a Lukáš (Emka)

2. Marcela a Vlastík

3. Honzík a Ondra

4. Lili a Tomáš

Velký kurt si na celý den obsadila horda dětí pro fotbal, tenis, kola a další zábavu, po skončení turnaje ožil i plážový kurt nekonečným volejbalem čtyř hráčů: Hajdíků a Ondry s Honzou.

Klub plánuje letos ještě další dva pétanque turnaje: v červenci a v říjnu. (mak)

SK Koutek uspořádal turnaj v pétanque. Domácí proti Honzovi s Ondrou.Zdroj: SK Koutek