15. ročník turnaje O pohár města Nového Strašecí ovládli domácí hráči a připsali si druhé prvenství v historii turnaje. Ve finále přemohli extraligový Hradec Králové jedinou brankou Matouše Drechslera, čisté konto uhájil brankář Dvořák.

15. ročník turnaje v Novém Strašecí vyhrál domácí celek

Domácí prošli turnajem jako nůž máslem, vyhráli všechny své zápasy a zopakovali tak svůj triumf z roku 2020. Udělali tak velkou radost svým příznivcům.

Stejně jako v posledních letech se turnaje zúčastnilo šest celků. Ve skupině A se mimo Bubáků představily výběry Kadaně a Českých Budějovic. Ve skupině B pak změřily síly týmy z Blatné, Hradce Králové a Malého Března.

SKUPINA A

Turnaj byl zahájen již v 8 hodin ráno utkáním mezi domácími a nováčkem z Kadaně. Strašečtí chtěli do turnaje vstoupit dobře a to se jim také po zodpovědném výkonu podařilo. Na branky si fanoušci sice museli počkat až do druhé poloviny zápasu, ale stálo to za to. Strašečtí nastříleli zásluhou Adama Slabého, Michala Kmetě, Michala a Matouše Drechslera čtyři branky a připsali si pohodlné vítězství 4:0.

Ve druhém utkání se Bubáci střetli s jihočeským Pedagogem. Známý soupeř z 1. ligy dvakrát vedl, ale nakonec si neodnesl ani bod. Novostrašečtí předvedli ve druhé polovině vydařený obrat a po gólech Ondry Kučery, Matouše Drechslera a Tomáše Duchoně zvítězili 3:2, čímž si zajistili postup do semifinále z prvního místa.

O druhém postupujícím pak rozhodl duel mezi Českými Budějovicemi a Kadaní. Úspěšnější byl Pedagog, který po výhře 3:2 proklouzl mezi nejlepší čtyřku.

SKUPINA B

Ve skupině B se nejvíce čekalo od extraligového Hradce Králové a také od Blatné, která obhajovala celkové vítězství z roku 2022. Blatenští ale přijeli do Strašecí ve značně oslabené sestavě, prohráli oba své zápasy a bylo tak jasné, že loňský triumf neobhájí. S Malým Březnem Blatná prohrála 1:6, s Hradcem Králové poté 0:6.

O první místo si to tak rozdalo Malé Březno s Hradcem Králové. Duel zvládl lépe extraligový celek z Hradce, vyhrál 4:0 a do semifinále šel z 1. místa.

VYŘAZOVACÍ BOJE

V prvním semifinále se představili domácí borci v souboji s Malým Březnem. Žlutomodří zachytili oba vstupy do poločasů fantasticky, svému soupeři nastříleli pět branek, sami inkasovali jen jednou a po třech letech postoupili znovu do finále. O branky se postarali 2x Michal Kmeť, Tomáš Duchoň, Lukáš Lev a Vojta Marcinek. Ve druhém semifinálovém utkání dobýval jihočeskou obranu Hradec Králové tak dlouho, až se mu to v závěru podařilo, nastřílel tři branky a postoupil do finálového duelu.

Utkání o bronz se bohužel neodehrálo, neboť hráči Malého Března se po prohraném semifinále sbalili a odjeli domů… Bronz tak automaticky připadl Českým Budějovicím a z utkání o 5. místo se stalo utkání o místo 4. Zde si lépe vedla Kadaň, která přestřílela Blatnou 8:2.

FINÁLE

Finálový zápas mezi Strašeckými a Hradcem Králové byl správnou třešničkou na dortu dalšího povedeného ročníku. Hrál se atraktivní hokejbal. První polovina patřila domácím, kteří zaskočili svého soupeře aktivním napadáním, a šance střídala šanci. Vedoucí branka padla po nenápadném bekhendovém nahození z hole Matouše Drechslera.

Ve druhé polovině Královéhradečtí zabrali a Bubáky dokázali zatlačit do defenzivy. Strašecké podržel brankář Dvořák, který uhájil čisté konto, a na Kocourku se mohlo slavit! Domácí hokejbalisté zopakovali triumf z roku 2020 a dobře se naladili na blížící se ligový ročník

KONEČNÉ POŘADÍ

1. HBC Nové Strašecí

2. HBC Hradec Králové 1988

3. TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice

4. Panthers Kadaň

5. TJ Blatná Datels

6. HBC Dandy Malé Březno

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ

Nejlepší brankář – Petr Davídek (TGB Swietelsky Pedagog České Budějovice)

Nejlepší obránce – Matouš Drechsler (HBC Nové Strašecí)

Nejlepší útočník – Lukáš Černý (HBC Hradec Králové 1988)

Sestava HBC N.S.

Dvořák (Čadek J.) – Marcinek, Duchoň T., Drechsler Matouš, Duchoň O. – Samšuk, Čadek P., Kmeť, Wittmayer, Lev, Drechsler Michal, Slabý, Brada, Patera, Kučera, Itner

Ondra Duchoň

15. ročník turnaje v Novém Strašecí vyhrál domácí celek