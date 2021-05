Tři víkendové body byly možná odměnou za to, jak mluvil před utkáním o svém nedávném rakovnickém hostování a pomoci zdejších kamarádů v čele v Martinem Tvarůžkem. Že na ně nezapomněl a že si jejich pomoci váží dodnes.

„Když jsem byl vyřazen z Kladna kvůli tomu, že jsem neměl vše srovnáno v hlavně, tak jsem hrál v Rakovníku a poznal tam spoustu dobrých lidí i fanoušků. Vše kolem je tam velká hokejbalová rodina,“ začal Schnaubelt, jehož si prý vzal Tvarůžek stranou a řekl mu zásadní věty:

„Jsi dobrý člověk a dobrý hráč. Kdybys měl mojí hlavu, byl bys jinde,“ slyšel.

„Já se pak úplně změnil a vždycky poslouchal, co mi Martin nebo Pospa (Jan Pospíšil) řekli. Třeba když jsem chtěl hrát i přes zranění a bolest, radili mi, ať to nelámu přes koleno. Vrátil jsem se do Kladna a myslím, že hlavně díky tomu, jak mi pomohli v Rakovníku. Začal jsem od znovu a díky jim za to. Vždy když to půjde, rád si s klukama ještě zahraju,“ dodal Milan Schnaubelt, jenž je vděčný také trenéru Kladna Drahomíru Kadlecovi a klukům v kladenské kabině, že mu dali ještě šanci přijali ho zpět mezi sebe.

Splácí jim to bojovností a svými góly.