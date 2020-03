OP I. třídy

1. Olešná A 22 17 2 2 1 240:138 57

2. N. Strašecí A 22 17 1 4 0 248:148 57

3. Janov A 22 16 2 4 0 245:151 56

4. So. Lány C 22 15 4 3 0 243:153 56

5. SK Pšovlky A 22 9 2 11 0 196:200 42

6. RC Rakovník A22 9 3 9 1 203:175 42

7. Nesuchyně A 22 8 3 11 0 180:216 41

8. So. Hředle B 22 7 4 11 0 192:204 40

9. ST Nouzov A 22 7 3 12 0 178:218 39

10. So. Rakovník B22 6 3 13 0 172:224 37

11. R. Třtice A 22 4 3 15 0 159:237 33

12. SK Pavlíkov A22 0 0 20 2 84:276 20

TOP 10 – I. třída

úspěšnost – jednotlivci

1. Pittner Kamil (So. Nové Strašecí A) – 84 zápasů (77 výher / 7 proher) – 91.67% úspěšnost, 2. Steffl Jan (ST Nouzov A) – 82 (73/9) – 89.02%, 3. Šebek Tomáš (So. Olešná A) – 70 (62/8) – 88.57%, 4. Pacourek Jan (So. Hředle B) – 70 (62/8) – 88.57%, 5. Fabinger Vít (R. Třtice A) – 78 (65/13) – 83.33%, 6. Kadeřábek Milan (SK Pšovlky A) – 84 (70/14) – 83.33%, 7. Hejda Leoš (RC Rakovník A) – 79 (64/15) – 81.01%, 8. Jirkovský Václav (So. Lány C) – 80 (63/17) – 78.75%, 9. Kapoun Ondřej (So. Janov A) – 80 (61/19) – 76.25%, 10. Lédl Jan (So. Olešná A) – 80 (58/22) – 72.50%.

TOP 10 – I. třída

úspěšnost – čtyřhry

1. Fabinger František (So. Nové Strašecí A) – 12 zápasů (11 výher / 1 prohra) – 91.67% úspěšnost, 2. – 3. Hospodářský Johny a Kadeřábek Milan (oba SK Pšovlky A) – 22 (18/4) – 81.82%, 4. – 5. Pittner Kamil (So. Nové Strašecí A) a Šebek Tomáš (So. Olešná A) – 21 (17/4) – 80.95%, 6. Procházka Tomáš (So. Olešná A) – 20 (16/4) – 80.00%, 7. Pacourek Jan (So. Hředle B) – 18 (14/4) – 77.78%, 8. Kapoun Ondřej (So. Janov A) – 21 (16/5) – 76.19%, 9. Beránek Josef (So. Hředle B) – 19 (14/5) – 73.68%, 10. – 11. Chládek David (So. Nesuchyně A) a Polák Tomáš (ST Nouzov A) – 20 (14/6) – 70.00%.

OP II. třída

1. So. Hředle C 22 16 3 3 239:157 57

2. So. Rakovník C 22 14 3 5 224:172 53

3. SK Přílepy 22 12 4 6 222:174 50

4. So. Olešná B 22 10 6 6 217:179 48

5. RC Rakovník B 22 9 7 6 208:188 47

6. TJ Čistá 22 12 1 9 231:165 47

7. N. Strašecí B 22 10 4 8 210:186 46

8. Žst. Rakovník 22 8 3 11 189:207 41

9. So. Křivoklát A 22 6 6 10 195:201 40

10. SK Skryje A 22 9 0 13 178:218 40

11. FC Jesenice 22 6 3 13 168:228 37

12. So. Nesuchyně B 22 0 0 22 95:301 22

TOP 10 – II. třída

úspěšnost – jednotlivci

1. Lepka Martin ml. (TJ Čistá) – 58 zápasů (54 výher / 4 prohry) – 93.10% úspěšnost, 2. Jedlička Jaroslav (SK Skryje A) – 77 (68/9) – 88.31%, 3. Dvořáček Jaromír (So. Hředle C) – 62 (50/12) – 80.65%, 4. Jílek Jaromír (SK Přílepy) – 88 (70/18) – 79.55%, 5. Miller František (So. Rakovník C) – 82 (62/20) – 75.61%, 6. Jílek Richard (Žst. Rakovník) – 85 (64/21) – 75.29%7. Itner René (So. Olešná B) – 73 (54/19) – 73.97%, 8. Novotný Alexandr (FC Jesenice) – 80 (59/21) – 73.75%, 9. Koutník Pavel (RC Rakovník B) – 63 (46/17) – 73.02%, 10. Dolejš Jiří (So. Křivoklát A) – 74 (53/21) – 71.62%.

TOP 10 – II. třída

úspěšnost – čtyřhry

1. Dvořáček Jaromír (So. Hředle C) – 20 (18 vítězství / 2 prohry) – 90.00% úspěšnost, 2. Koutník Pavel (RC Rakovník B) – 16 (14/2) – 87.50%, 3. Vyskočil Jiří ml. (So. Hředle C) – 22 (18/4) – 81.82%, 4. Fabinger František (So. Nové Strašecí B) – 14 (11/3) – 78.57%, 5. Červený Zdeněk (So. Nové Strašecí B) – 18 (14/4) – 77.78%, 6. Jílek Jaromír (SK Přílepy) – 22 (17/5) – 77.27%, 7. Jiříček Jan (SK Přílepy) – 19 (14/5) – 73.68%, 8. Lepka Martin ml. (TJ Čistá) – 15 (11/4) – 73.33%, 9. Kotek Petr (FC Jesenice) – 11 (8/3) – 72.73%, 10. Itner René (So. Olešná B) – 18 (13/5) – 72.22%.

OP III. třída

1. So. Janov B 22 22 0 0 290:106 66

2. So. Nové Strašecí C 22 18 1 3 252:144 59

3. SK Šanov 22 16 0 6 245:151 54

4. R. Třtice B 22 14 1 7 216:180 51

5. So. Všetaty A 22 10 2 10 191:205 44

6. So. Kroučová 22 10 0 11 180:198 41

7. So. Lány D 22 7 4 10 168:210 39

8. So. Olešná C 22 7 3 12 181:213 39

9. B. SDH Lubná 22 6 4 12 179:215 38

10. So. Křivoklát B 22 5 5 12 171:225 37

11. Velká Buková A 22 4 3 15 158:238 33

12. ST Nouzov B 22 0 1 21 125:271 23

TOP 10 – III. třída

úspěšnost – jednotlivci

1. Pacourek Roman (So. Janov B) – 58 zápasů (54 výher / 4 prohry) – 93.10% úspěšnost, 2. Pokorný Michal (B. SDH Lubná) – 87 (78/9) – 89.66%, 3. – 4. Tomášek Martin (So. Janov B) a Hlavata Jiří (SK Šanov)- 82 (72/10) – 87.80%, 5. Vidrich Ferdinand (R. Třtice B) – 85 (72/13) – 84.71%, 6. Amler Milan (So. Janov B) – 78 (59/19) – 75.64%, 7. Herink Miloš (So.Všetaty A) – 88 (65/23) – 73.86%, 8. Bünter Michal (So. Nové Strašecí C) – 84 (61/23) – 72.62%, 9. Kováčik Jan (So. Kroučová) – 76 (53/23) – 69.74%, 10. Svoboda Pavel (Velká Buková A) – 85 (58/27) – 68.24%.

TOP 10 – III. třída

úspěšnost – čtyřhry

1. – 2. Amler Milan (So. Janov B) a Bouček Jiří (So. Nové Strašecí C) – 20 zápasů (19 vítězství /1 prohra) – 95.00% úspěšnost, 3. – 4. Bünter Michal (So. Nové Strašecí C) a Tomášek Martin (So. Janov B) – 22 (20/2) – 90.91%, 5. Pacourek Roman (So. Janov B) – 19 (16/3) – 84.21%, 6. Wachtel Radek (SK Šanov) – 21 (17/4) – 80.95%, 7. Jirák Miroslav (R. Třtice B) – 18 (14/4) – 77.78%, 8. Kapoun Milan (SK Šanov) – 21 (16/5) – 76.19%, 9. Benda Jiří (So. Janov B) – 15 (11/4) – 73.33%, 10. – 11. Hlavata Jiří a Malecký Vít (oba SK Šanov) – 21 (15/6) – 71.43%.

OP IV. třída

1. KST Hracholusky 22 21 0 1 316:80 64

2. So. Všetaty B 22 17 0 5 226:170 56

3. So. Hředle D 22 14 2 6 230:166 52

4. Nové Strašecí D 22 12 3 7 210:186 49

5. SK Skryje B 22 12 1 9 202:194 47

6. So. Janov C 21 12 1 8 198:180 46

7. So. Rakovník D 22 8 1 13 169:227 39

8. SK Pšovlky B 22 7 2 13 185:211 38

9. So. Křivoklát C 22 6 3 13 170:226 37

10. SK Pavlíkov B 22 6 0 16 167:229 34

11. B. TTC Rynholec 21 6 0 15 160:218 33

12. So. Skřivaň 22 3 1 18 125:271 29

TOP 10 – IV. třída

úspěšnost – jednotlivci

1. Beneš Vladimír (KST Hracholusky) – 88 zápasů (83 výher / 5 proher) – 94.32% úspěšnost, 2. Tomášek Roman (KST Hracholusky) – 81 (71/10) – 87.65%, 3. Hejný Pavel (KST Hracholusky) – 76 (66/10) – 86.84%, 4. Zajíc Václav (So. Rakovník D) – 48 (38/10) – 79.17%, 5. Pokorný Jan (So. Nové Strašecí D) – 76 (59/17) – 77.63%, 6. Dundrová Gabriela (So. Nové Strašecí D) – 83 (63/20) – 75.90%, 7. Benda Jiří (So. Janov C) – 59 (44/15) – 74.58%, 8. Mika Marcel (SK Pavlíkov B) – 85 (63/22) – 74.12%, 9. Kalík Josef (So. Všetaty B) – 80 (59/21) – 73.75%, 10. Kadeřábek David (SK Pšovlky B) – 86 (60/26) – 69.77%.

TOP 10 – IV. třída

úspěšnost – čtyřhry

1. Halíř Daniel (KST Hracholusky) – 17 zápasů (16 výher /1 prohra) – 94.12% úspěšnost, 2. Beneš Vladimír (KST Hracholusky) – 22 (20/2) – 90.91%, 3. Mauer Leoš (So. Hředle D) – 19 (17/2) – 89.47%, 4. Skoupý Jaroslav (So. Hředle D) – 17 (15/2) – 88.24%, 5. Pešek Libor (So. Všetaty B) – 17 (13/4) – 76.47%, 6. Dundrová Gabriela (So. Nové Strašecí D) – 21 (15/6) – 71.43%, 7. Špička Miroslav (So. Nové Strašecí D) – 20 (14/6) – 70.00%, 8. Píša Jiří (B. TTC Rynholec) – 19 (13/6) – 68.42%, 9. Kadeřábek David (SK Pšovlky B) – 22 (15/7) – 68.18%, 10. – 11. Tomášek Roman a Hejný Pavel (oba KST Hracholusky) – 15 (10/5) – 66.67%.

OP V. třída

1. So. Hředle E 22 20 1 1 281:115 63

2. So. Nesuchyně C 22 20 1 1 267:129 63

3. B. SKST Rynholec 22 16 4 2 239:157 58

4. So. Olešná D 22 13 4 5 231:165 52

5. So. Branov 22 11 1 10 212:184 45

6. SK Skryje C 22 11 3 6 202:194 45

7. So. Janov D 23 10 2 10 190:224 44

8. Velká Buková B 22 8 3 11 191:205 41

9. ST Nouzov C 22 6 3 13 193:203 37

10. So. Lány E 23 5 3 15 196:218 36

11. R. Třtice C 22 5 3 14 148:248 35

12. So. Nové Strašecí E 22 1 6 15 152:244 30

13. KST Rakovník E 22 1 0 21 90:306 24

TOP 10 – V. třída

úspěšnost – jednotlivci

1. Tlustý Miroslav (B. SKST Rynholec) – 73 zápasů (73 výher / 0 prohra) -100.00% úspěšnost, 2. Chládek David (So. Nesuchyně C) – 80 (77/3) – 96.25%, 3. Tlustý Milan (B. SKST Rynholec) – 84 (78/6) – 92.86%, 4. Rada Jiří (So. Olešná D) – 76 (70/6) – 92.11%, 5. Vitner Luboš (So. Hředle E) – 86 (78/8) – 90.70%, 6. Pavlíček Vladimír (So. Olešná D) – 79 (69/10) – 87.34%, 7. Kruba Viktor (So. Branov) – 56 (48/8) – 85.71%, 8. Dušek Vladimír (So. Janov D) – 59 (50/9) – 84.75%, 9. Cibík Pavel (So. Lány E) – 87 (72/15) – 82.76%, 10. Eis Jan (R. Třtice C) – 44 (36/8) – 81.82%.

TOP 10 – V. třída

úspěšnost – čtyřhry

1. Tlustý Milan a Tlustý Miroslav (oba B. SKST Rynholec) – 21 zápasů (21 výher / 0 prohra) – 100.00% úspěšnost, 3. Rada Jiří (So. Olešná D) – 19 (17/2) – 89.47%, 4. – 5. Hrbek Miloslav (So. Hředle E) a Kapoun Miroslav (So. Nesuchyně C) – 18 (16/2) – 88.89%, 6. – 7. Pavlíček Vladimír (So. Olešná D) a Slepička Vladimír (So. Skryje C) – 20 (17/3) – 85.00%, 8. Houdek Pavel st. (So. Janov D) – 17 (14/3) – 82.35%, 9. Cibík Pavel (So. Lány E) – 22 (18/4) – 81.82%, 10. – 11. Vitner Luboš (So. Hředle E) a Pátek Radek (So. Nesuchyně C) – 21 (17/4) – 80.95%.

Jaroslav Kraus