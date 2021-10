HC 1972 Rakovník - Bohemians Praha 2:3 (0:1)

Úřadující mistři republiky začali i v Rakovníku ve svižném tempu a několikrát vyzkoušeli gólmana Hrabu. Ten se blýskl dvěma výbornými zákroky, ale na střelu reprezentanta Vohnického byl přece jen krátký. I za stavu 0:1 byl v Rakovníku k vidění líbivý, rychlý a kombinační pozemní hokej a i domácí měli dvě příležitosti, které však nedokázali využít. O přestávce pak hrající trenér Pavel Hraba nabádal tým k lepší obranné činnosti a většímu důrazu před brankou Bohemians. Jeho slova vyslyšel v útoku Matěj Ostaš, jenž se vrhl za míčkem po Ohnemichlově nahrávce a vyrovnal na 1:1.

Rakovnická radost netrvala dlouho, přišel i diskutabilní výrok rozhodčího laika z výpravy Bohemians o neuznaném trestném rohu pro HC 1972 a hosté Stiborem a Soukupem odskočili v rychlém sledu až na 1:3. Rakovničané se nevzdávali a konečně využili jeden z trestných rohů z hokejky Branšovského na 2:3. Na body to však tentokrát nestačilo ke smutku Pavla Hraby- "Sehráli jsme vyrovnaný zápas, nastřelili tyč, nevyužili trestné rohy a naše obranná činnost měla své nedostatky," litoval kouč.

Sestava HC 1972: Hraba - Dašek, Branšovský, Kopřiva, J.Ostaš, Skála, Tran, Trejbal, Ohnemichl, Š. Klaban, J. Klaban, Seemann, Prokop, Karafiát, M. Ostaš. Hrající trenér Pavel Hraba.

HC Hostivař - HC 1972 Rakovník 0:2 (0:1)

Zápas v prvním poločase připomínal spíše pomalejší šachovou partii a až na konci první čtvrthodiny se aktivněji prosadil Rakovník a Přibíková s příslovečným důrazem otevřela skóre utkání. To se měnilo až zase v závěrečné čtvrthodince, když dvanáct minut před koncem přidala definitivní razítko pod tři body druhým gólem Havlová. "Z obou stran to byl spíš pomalejší zápas, ani jeden tým nehrál víc jak extraligový průměr, my jsme se nakonec dokázali lépe prosadit," hodnotila po utkání opora zadních řad Veronika Tománková a svůj postřeh přidal i trenér Martin Seemann: "Protože nám chyběly hráčky ze základní sestavy, dostaly příležitost i dorostenky a jsme s jejich výkony spokojeni. Snažili jsme se o kolektivní týmový výkon a to jsme zvládli."

Sestava HC 1972: Wittmannová - Tománková, Holubová, Havlová, Somolová, Matoušková, Vorlová, Bašová, Kantoříková, Jirkovská, Růžičková, Daňková, Přibíková. Trenér Martin Seemann.