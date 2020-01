Pozemkáři si pojistili play off

Rakovnický HC 1972 obhajuje loňský český titul v halovém hokeji a rozhodné dva kroky do závěrečného play off 8. února udělal s dalšími aspiranty pražskou Slavií a plzeňskými Liticemi. Rakovnickým pozemním hokejistům patří v tabulce druhá příčka za vedoucími Bohemians Praha a právě v závěrečném duelu základní skupiny by Rakovník rád potvrdil svoji formu před rozhodujícími zápasy i před evropským pohárem v bulharské Varně.

Slavia – Rakovník 2:3 Rakovničtí potvrdili, že se jim na Slavii daří a skóre otevřel Kopřiva. Oboustranně opatrnější duel okořenil na druhou trefou Procházka a na kontaktní Urbancovu branku odpověděl třetím razítkem Seemann. Domácí se pak zmohli jen na úpravu výsledku z trestného rohu, když se opět trefil Urbanec. Rakovník – Litice 13:3 Už v 5. minutě zavelel k náporu reprezentant z nedávného ME v Německu Jahoda, v průběhu utkání ho doplnil další kanonýr extraligy Seemann, jenž nakonec Plzni vstřelil šest gólů. Další přidali Karafiát, Procházka, Josef Trejbal a opět Jahoda, pro nadějného Karafiáta to byl první extraligový hattrick. „Po kvalitních výkonech a střelecké produktivitě jsme vybojovali další důležité body, navíc jsme porazili oba kandidáty play off. První únorovou neděli nás čeká závěrečné kolo, ve kterém se kromě HC Bolevec utkáme s lídrem základní části Bohemians a chceme ukázat naši stoupající formu,“ uvedl po úspěšných duelech v Edenu kouč vítězů Pavel Hraba. Rakovník: Hraba, J. Seemann – Kopřiva, R. Ostaš, Jan Trejbal, J. Ostaš, Jahoda, Josef Trejbal, Klaban, M. Seemann, Procházka, Karafiát. Miroslav Koloc Vyrovnaný turnaj nakonec vyhrál tým SK Havran Kryry Přečíst článek ›

Autor: Redakce