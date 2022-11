Pozemkáři stále živí naději na extraligové play off

Závěrečné podzimní extraligové kolo pozemních hokejistů přineslo další bodový zisk na účet rakovnického HC 1972, který na domácím městském stadionu remizoval s pražskou Hostivaří. Každý bod pak živí naději na postup do jarního play off, do kterého se probojují čtyři nejlepší celky základní části.

Výraznou rakovnickou oporou je stále i bývalý reprezentant Tomáš Jahoda, který tentokrát úřadoval hlavně v prvním poločase, kdy na první gól nahrál a druhým srovnával na 2:2. | Foto: archiv HC 1972