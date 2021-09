Pozemkáři úspěšně otočili extraligové skóre

Redakce





Jak už je proti Hradci Králové zvykem, viděl Městský stadion v Rakovníku opět další extraligovou napínavou podívanou se šťastným koncem a třemi body pro domácí pozemní hokejisty HC 1972.

Rakovničtí pozemní hokejisté v loňské sezoně na play off nedosáhli, o to větší motivaci mají letos a po výhře nad Hradcem Králové si do extraligové tabulky zapsali další tři body. | Foto: Foto: archiv HC 72

HC 1972 Rakovník - Slavie Hradec Králové 4:2 (1:1) Východočeši začali opatrněji, ale rakovnický tlak byl dlouho bez úspěchu a byli to právě hosté, kteří Podzimkem vytěžili ve 20. minutě z minima maximum a vedli 0:1. Když už se zdálo, že takto skončí první poločas, vybídl muž zápasu Martin Seemann k vyrovnání Matěje Ostaše. Krátce po přestávce pak právě Martin Seemann proměnil trestný roh a ve 45. minutě bylo v domácím táboře ještě veseleji, když na rozdíl dvou branek zvyšoval po Tranově nahrávce Prokop. O dvě minuty později ale Hradec střelcem Kuličkou dosáhl kontaktní branky a v dramatickém závěru Martin Seeman za vydatné pomoci Branšovského zisk plného počtu bodů definitivně pojistil. "Trochu se hledáme ve hře dozadu a toho Hradec využil první brankou, ale pak se nám povedlo skóre otočit prakticky během patnácti minut na rozhodujících 3:1," okomentoval domácí extraligový duel trenér Pavel Hraba. Sestava HC 1972: J. Seemann, Hraba - Kopřiva, Dašek, Branšovský, J. Ostaš, Tran, Karafiát, Š. Klaban, J. Klaban, Procházka, Trejbal, M. Seemann,M. Ostaš, Prokop, Šiška. Hrající trenér Pavel Hraba Jasná výhra s Žebrákem, teď čeká hokejisty bitva o první místo Přečíst článek ›