HC 1972 Rakovník - HC Hostivař 5:0 (2:0)

Rakovničtí věděli už výsledek z Hradce, kde HC 1946 Praga vyhrál vysoko 9:1, a tak počtáři hned spočítali, že k prvnímu místu po základní části a tím i nejlepší výchozí pozici pro play off s výhodou domácího prostředí i účasti v evropském poháru musejí pozemní hokejistky vyhrát o pět branek.

Tento záměr začala naplňovat už ve 4.minutě Klára Hanzlová, která ideálně využila dlouhé přihrávky Jeriové a otevřela skóre utkání. Hostivař pak dvakrát zahrozila z trestných rohů. ale gólmanka Mrázová byla na svém místě, a tak gólově uhodilo opět na druhé straně, když se v kruhu nejlépe orientovala Daňková na poločasových 2:0, protože střelu Staňkové k tyči opět vytěsnila do autu Mrázová.

Trpělivý tlak domácích přinesl své ovoce hned po přestávce z hokejky Přibíkové, na 4:0 zvyšovala dvanáct minut před koncem zkušeně Vorlová. Rakovník pak přestál několik krušných chvilek před vlastní brankou, ale šest minut před koncem opět Přibíková rozjásala svůj tým potřebnou pátou trefou do černého, což po závěrečném hvizdu pro Rakovnický deník ocenil i trenér Martin Seemann :" To, s čím měl tým v minulých letech problém, funguje už mnohem lépe. I v dnešním utkání se prokázala psychická odolnost a také produktivita. Šli jsme trpělivě za svým cílem a povedlo se.Hostivař ale v semifinále play off rozhodně nepodceníme."

V semifinále play off se HC 1972 Rakovník utká v sobotu 26.6. na svém stadionu opět s HC Hostivař, druhou semifinálovou dvojici tvoří druhý a třetí tým základní části SK Slavie Praha a HC 1946 Praga.

Sestava HC 1972: Mrázová - Tománková, Bašová, Somolová, Jeriová, Holubová, Ohnemichlová, Křikavová, Mánková,Vorlová, Karolína Hanzlová, Kantoříková, Přibíková, Stehlíková, Daňková, Klára Hanzlová. Trenéři Martin Seemann a Klára Přibíková.

HC 1972 Rakovník - HC Hostivař 6:1 (1:1)

Muži vstoupili do utkání se zabezpečenou obranou, přesto už v 10.minutě po chybě z levé strany inkasovali z hokejky Chabra na 0:1. Vyrovnaný průběh prvního poločasu pak potvrdila spolupráce Štěpána Klabana a Josefa Trejbala na 1:1. Druhé dějství pak přineslo gólový rakovnický koncert na účet již jistého pražského účastníka play off. Na 2:1 střílel přesně z trestného rohu Martin Seemann, v 37.minutě byl neomylný i veterán Procházka a ve 45.minutě opět Martin Seemann, jehož dva góly udržely i v popředí tabulky extraligových střelců. Hlad po brankách se projevil ještě dvakrát, na 5:1 se radoval Tran a závěrečné gólové razítko udělal opakovanou střelou do šibenice Procházka.

" Jsem rád, že naše jarní příprava byla dnes vidět a s výkonem celého týmu jsem spokojený. Letos je to páté místo, postup do play off nám unikl hlavně v podzimních zápasech, kdy jsme hráli pěkný hokej, ale nedávali branky a také zbytečně inkasovali, byly to třeba remízový duel s Hradcem a těsná porážka s Bohemians Praha," okomentoval jediné jarní vystoupení rakovnických pozemkářů Pavel Hraba.

Sestava HC 1972: Hraba, Jan Seemann - Kopřiva, J. Ostaš, Branšovský, Krejčí, J. Trejbal, Tran, J. Klaban, Š. Klaban, Prokop, M. Seemann, Jílek, Karafiát, M.Ostaš, Procházka. Hrající trenér Pavel Hraba.

Miroslav KOLOC