Trenér Martin Seemann, jemuž ani vedení 3:0 nestačilo ke spokojenosti, povzbuzoval své svěřenkyně i za rozhodnutého stavu ještě k větší aktivitě a kombinační hře s rychlým přenášením hry a i poslední dvacetiminutovka byla ve znamení střeleckého posvícení na účet už částečně rezignujících soupeřek. Po vydařených akcích skórovaly Přibíková a Bašová, na 6:0 zvyšovala opět Daňková a šťastnou sedmičku trefila Vorlová. Naopak domácí obrana plzeňské útočnice nepustila do ničeho a Rakovník opět uhájil čisté konto.

Po mdlém a nevýrazném prvním poločase, kdy domácí hráčky nechaly pouze vyniknout litickou gólmanku, nastoupil do druhého dějství jiný tým s touhou po vítězství a hned po přestávce vstřelila vedoucí úspěch Matoušková. Druhou uklidňující branku vstřelila šikovně Daňková a na 3:0 zvýšila přesnou střelou z trestného rohu Tománková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.