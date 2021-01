Jednou z těch tradičních je i uspořádání Herního kempu Rakovník 2021, který si v minulém ročníku pochvaloval i jeden z trenérů Českého svazu pozemního hokeje Petr Bodnár: "V Rakovníku máme pro nadějné děti z celé republiky velmi dobré podmínky přes umělou trávu na městském stadionu k ubytování a sportovnímu vyžití v blízkém areálu Cafex."

Letošního kemp plánuje ČSPH v termínu od 26. do 30.7.2021 pro děti od 9 do 15 let a povolená kapacita je už beznadějně obsazena." I letos na děti čekají nejen rozmanité tréninky pozemního hokeje, ale i doplňkové sportovní aktivity, základy taktiky, životosprávy i regenerace. Začínali jsme se čtyřmi desítkami dětí, postupně jsme se dostali až ke stovce. Zájem je veliký včetně rakovnických nadějí," okomentoval i letošní velký zájem profesionální trenér ČSPH se zahraničními zkušenostmi Petr Bodnár.

Miroslav KOLOC

Zdroj: archiv ČSPH