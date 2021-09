Rakovnické pozemkářky mají za sebou dvě zářijová utkání české extraligy, ve kterých na domácí umělé trávě porazily Bohemians Praha a podlehli v ostré generálce na pohárové duely v Edenu úřadujícím mistryním republiky Slavii Praha 3:2. Podle slov trenéra Martina Seemanna sehrál rakovnický tým dvě vydařená utkání s dobrou produktivitou v útoku proti Bohemians a bojovností a vůlí po úspěchu až do samotného závěru na Slavii, a tak se mají diváci v Rakovníku na co těšit i při utkáních evropského poháru.

Česká reprezentantka v rakovnickém dresu (v tmavém uprostřed v obležení hráček v sešívaných dresech) Anna Vorlová v posledních extraligových zápasech chyběla, ale pro evropský pohár by už měla být opět výraznou posilou. | Foto: Foto: archív HC 72

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.