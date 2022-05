Po opatrnějším začátku skórovali poprvé hráči Slavie z hokejky Capoucha, ale hned z další akce Rakovník díky přesné trefě Karafiáta vyrovnal. V rozmezí další desetiminutovky však byli daleko produktivnější Pražané a postupně Svatoň, Urbanec a nejlepší střelec extraligy Babický zvyšovali až na 1:4. Poločasové skóre pak dvě minuty před přestávkou upravil rakovnický střelec Martin Seemann.

I ve druhém poločase byli v útoku lepší hosté a opět Babický zvýšil už na 3:5. Branšovský pak dokázal snížit na rozdíl dvou branek, přišlo i několik diskutabilních rozhodnutí nerozhodných a nepřesných rozhodčích Větrovského a Mejzlíka a místo dalšího snížení náskoku hostů přišla v 54. minutě další Babického přesná střela na už rozhodujících 3:6.

"O postupu do play off už bylo rozhodnuto a kluci si dnes zahráli rychlý a technický hokej. My už myslíme hlavně na první semifinále play off, ve kterém 21. května přivítáme plzeňské Litice," okomentoval sobotní extraligový duel trenér Josef Ostaš.

Sestava HC 1972: Hraba, J. Seemann- Dašek, J. Ostaš, Branšovský, Trejbal, Krejčí, Jahoda, Skála, Tran, Karafiát, Prokop, M.Seemann, M. Klaban, Š. Klaban, M. Ostaš. Trenér Josef Ostaš.

