Rakovník – Plzeň Litice 10:1

Plzeňské naděje zchladil už v první desetiminutovce hattrickem Martin Seemann a od té doby bylo na edenské palubovce jedno mužstvo. Ještě do přestávky perfektní rakovnickou souhru okořenili dvakrát Jahoda a Procházka. I v druhém poločase padaly branky hlavně do západočeské sítě, podělili se o ně Jahoda a nadějné mládí Trejbal a Tran.

Spokojený s postupem do finále proti Bohemians, kteří těsně porazili Slavii Praha 5:4, byl i trenér Pavel Hraba. „Semifinále nám vyšlo podle představ, vstřelili jsme rychlé uklidňující branky a mohli jsme i ušetřit nějaké síly pro finále,“ uvedl hrající trenér rakovnické družiny Pavel Hraba.

Rakovník – Bohemians 3:3, po nájezdech 4:3

Ve strhujícím finále šli do vedení hráči Bohemians díky Železnému, ale dalším trefám do černého zabránil hned několikrát gólman Hraba. Po přestávce nejprve Martin Seemann proměnil trestný roh na 1:1, ve 26.minutě se dokonce dostal Rakovník do vedení 2:1, a když se opět blýskl v brance Hraba, na rozdíl dvou gólů skóroval po samostatném úniku Jahoda. Nadějné vedení však Rakovník postupně ztratil, na 3:2 snížil Soukup, v poslední minutě odstartoval klokaní euforii Kolář, a tak přišly ke slovu samostatné nájezdy. V těch byli úspěšní Trejbal s Martinem Seemannem, za Bohemians proměnil pouze Soukup a rakovnický fanouškovský kotel měl v Edenu co oslavovat.

„ Ve finále nás čekal vítěz základní části extraligy, hodně nás podržela vynikající atmosféra a podpora našich fanoušků, kteří byli skvělí. I díky nim se nám podařilo otočit poločasové skóre, zápas byl hlavně o chybách a proměněných šancích. Nájezdy jsme zvládli, máme z obhajoby zlata obrovskou radost a navíc jsem pyšný a hrdý na to, že po odchodu veteránských opor je tu další rakovnická parta, která bude určitě rozdávat radost i v dalších letech,“ s nadšením oslavoval český titul a právo startu v evropském poháru Pavel Hraba.

HC 1972 Rakovník: Hraba, Jan Seemann – Dašek, R. Ostaš, Kopřiva, J. Ostaš, Trejbal, Jahoda, Klaban, Procházka, Martin Seemann, Tran. Hrající trenér Pavel Hraba.

Miroslav Koloc