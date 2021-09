"Jeli jsme pro tři body, vezeme jeden, i když jsme začali o mnoho lépe, ale nakonec mrzí neproměněné šance z prvního poločasu. Po přestávce přišla nervozita, nakonec jsme remízu zachraňovali až v samotném závěru," okomentoval vstup do podzimní části extraligy trenér Pavel Hraba.

Stejně jako v jarním duelu byl Rakovník herně lepším týmem a první šance na sebe nenechaly dlouho čekat. Ujala se však pouze jediná, když přihrávka Štěpána Klabana přesně našla Karafiáta a ten už si věděl rady - 0:1. Hubený náskok však Rakovníku dlouho nevydržel a po přestávce se začínalo znovu. A byli to domácí, kteří v poslední desetiminutovce proměnili trestný roh na 2:1. Na tuto ránu z hokejky Vymyslického ale rakovničtí muži stačili ještě zareagovat a alespoň zaslouženou remízu zajistil přesnou střelou Branšovský.

Herně lepší první poločas okořenila už v 9.minutě Daňková vedoucí brankou na 1:0, vzápětí se z trestného rohu prosadila Tománková a produktivní čtvrthodinu zakončila na 3:0 Matoušková. V brance HC 1972 tentokrát stála Wittmannová, která se do rakovnického dresu vrátila z Plzně, a nestačila na střelu Hraníčkové. Ještě do přestávky však znovu Matoušková zvýšila na 4:1.

První zářijová sobota byla ve znamení dlouho očekávaného startu české extraligy pozemních hokejisté, do kterého zasáhly i oba týmy dospělých HC 1972 Rakovník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.