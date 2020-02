Nové Strašecí – Florbalistky ZŠ v Novém Strašecí vzaly letošní rok jaksepatří od podlahy a mohou slavit nevšední a ojedinělý úspěch. Postup do závěrečných klání všech tří věkových kategorií. Dívky 1. stupně se z krajského kola probojovaly do kvalifikace na celorepublikové finále a sportovkyně z 2. stupně, tj. kategorie 6. a 7. ročníků a 8. a 9. ročníků, jsou dokonce již o krok dále a mají jistou účast na „republice“, tedy závěrečném národním turnaji.

ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Dvanáct týmů turnaje krajského kola bylo rozděleno do čtyř skupin, přičemž jejich vítězové postupovaly do semifinálového klání. Zápasy ve skupině novostrašecké hráčky propluly bez výraznějších komplikací. Ovšem semifinále proti týmu Rudné, ačkoli tomu výsledek neodpovídá, řádně prověřilo charakter celé dívčí party. „Všechny zápasy probíhaly bez větších problémů a očekávaly jsme, že stejné bude i semifinále. Ale začátek jsme podcenily a nemohly jsme se dostat do zápasu. Nakonec se to ale zlomilo a vyhrály jsme 6:2,“ hodnotil semifinálové klání Ema Hejnová (4.A), která byla zařazena do „All star“ turnaje.