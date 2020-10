Po devíti kolech to s Olivií nevypadalo moc dobře, jelikož byla až na děleném 11. – 15. místě, ale na hřišti Aloha poté zahrála skvělý výsledek a posunula se na páté místo. Předposlední kolo na hřišti Rumble zahrála na 32 ran a v posledním kole dokonce 28, což jí nakonec posunulo až na druhé místo.

„Bylo to pro mě nejtěžší US Masters v životě. Hrála jsem za dva a bylo to opravdu vyčerpávající. Jsem spokojená po mém návratu na hřiště Rumble, jelikož jsem opravdu neočekávala druhé místo. Samozřejmě jsem tento rok chtěla vyhrát jako každý rok, ale nečekala jsem, že jako těhotná budu hrát takto dobře," prozradila prokopová i jednu novinku z osobního života.

A pochválila i svého kouče Wade Sahmela. "Pomohl mi jak po herní, tak po mentální stránce. Je neskutečnou podporou a jsem na něj pyšná," hlásila olovia z USA a doplnil, že Danny McCaslin nad ní vedl před posledními dvěma koly o 10 úderů a přesto ho nakonec porazila o jeden úder. "Chtěla bych poděkovat tátovi, celé rodině i mému týmu za podporu. Stejně tak partnerům, firmám i městu Rakovník a krajskému úřadu,“ dodala Olivia Prokopová.

Její trenér Wade Sahnel jí chválil rovněž. „Trénovalo se mi s ní skvěle, užil jsem si to. Spíše jsem jí pomohl po mentální stránce než herně. Naopak jsem jí poradil lepší systém na jamce číslo 17 na Rumble, to zafungovalo. S výkonem Olivie jsem naprosto spokojen," řekl Sahnel s dovětkem, že úžasný byl její návrat do hry po nepovedeném třetím kole, kdy zahrála 38 na Rumble. "Další její kola byla již vynikající. S mojí hrou jsem také spokojen, neboť jsem se celé tři dny nemohl hýbat kvůli skřípnutému nervu v krku, takže jsem neočekával, že budu v top 10. Nakonec jsem byl devátý,“ dodal Wade Sahmel.