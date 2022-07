Který triumf byl složitější? A který má větší váhu ve světě adventure golfu? Těžko říct, jaký triumf byl složitější, protože každý byl originální a složitý. US Masters byl složitý, jelikož mé dceři Amelii bylo teprve deset měsíců. Navíc byl zákaz cestování a moji rodiče tehdy nemohli přijet na turnaj. Já a můj manžel jsme hráli a do toho se starali o dceru. Musím říci, že mi byl velkou oporou. Minulý rok pro mě byl sám o sobě náročný, jelikož se dcera narodila v prosinci 2020 o tři měsíce dříve a já málem umřela, takže jsem na začátku loňského roku bojovala v nemocnici a nevěděla, co bude s mojí sezonou.

A US Open?

I ten pro mě byl náročný, ať už tím, že jsem pořád máma a dcera byla se mnou. Nicméně tento rok jsem měla moje rodiče jako velkou pomoc už s sebou. Vše se zkomplikovalo hned první den, kdy jsem vstala se skřípnutým nervem v zádech a nemohla se hnout, takže konečné vítězství na US Open je pro mne jedno velké krásné překvapení. A samozřejmě jako ve velkém golfu, tak i v našem má větší váhu US Masters, kde získáte zelené sako!

Jaká se na turnajích sešla konkurence, s kým jste bojovala nejtvrději?

Konkurence se jako vždy sešla veliká, jak to vždy na obou turnajích bývá. Nedá se říct, s kým jsem bojovala nejtvrději, jelikož tam je spousta skvělých hráčů, ale jestli mám zmínit někoho, tak určitě svého kamaráda Rainey Statuma, který vyhrál US Masters v roce 2020 a porazil mě jen o dva údery. Na US Masters 2021 byl na druhém místě o dva údery za mnou a na US Open 2022 byl také na druhý o pouhý jeden úder za mnou. Dále mého kamaráda Gary Hestera, který na každém velkém turnaji končí poslední roky v TOP 5. Ale jak říkám, nerada bych na někoho zapomněla, spousty hráčů, kteří jsou mí kamarádi, jsou skvělými hráči a vždy je čest se s nimi utkat na hřišti.

Žijete nadále v USA, nebo jezdíte po dalších turnajích po světě?

Ne mám manžela a dnes už devatenáctiměsíční dceru. Cestovat na turnaje po světě plánuji, ale čekám na zelenou kartu, která mi dá povolení vycestovat. Až ji budu mít, tak jsou mým plánem Czech Open, Czech Masters a World Crazy Golf Championship. Určitě bych ráda viděla mé kamarády v Evropě a také přidala další vítězství k mým devíti na Czech Masters a k mým dvěma titulům mistra světa v Crazy golfu, jelikož tam se hraje kategorie muži a ženy dohromady.

Jaký pro vás život v Americe je? V čem je lepší než v Čechách, v čem horší?

Život v Americe miluji, je to úplně o něčem jiném. Nedá se to vůbec srovnat se životem v Čechách. Ale pro mě je lepší v tom, že mám více možností hrát více turnajů. Zároveň bych se ale neobešla bez podpory svých sponzorů a města Rakovník, kterým bych tímto chtěla poděkovat.



Světem rezonuje zpráva, že některé státy USA zakázaly potraty, tady u nás se o tom dost mluví. Je to v Americe žhavé téma, řeší to vaši známí?

Popravdě já, rodina a moji známí se tomuto tématu vyhýbáme, protože tohle téma tady jen rozděluje společnost.

Co vaše dcera, už jí učíte minigolf?

Ano, moje dcera má velké předpoklady k tomu být jednou šampion, protože nejen já hraji Adventure golf profesionálně, také můj manžel. A je to výborný hráč, takže to malá má v genech. A ano, už jsme jí začali učit, má svoje hole, každé ráno vstane a první, co udělá je, že běží pro svou hůl a míček. Jsme na ni moc pyšní.

Co říkáte tomu, že profesionální turnaj v Berouně v klasickém golfu vyhrála česká amatérka Jana Melichová a ani si nemohla odnést vyhrané peníze? Zaregistrovala jste to?

Je to velký úspěch, nejenom pro ni, ale i pro celý český golf. Já bych jí rozhodně nějaký finanční obnos dala, protože golf není levná záležitost, ale vím, jak to chodí, když člověk není profesionál.

Olivia Prokopová v pohárem za vítězství v US Open.Zdroj: archiv O. Prokopové