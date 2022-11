Ve váze do 44 kg se v ringu představil Daniel Puta, který se do kariéry boxera letos hodně ponořil a každým zápasem se zlepšuje. Odvíjí se to i na jeho výsledcích v zápasech. V sobotu dokázal se svým soupeřem remizovat. Duel obdivovali všichni zúčastnění včetně rozhodčích a trenérů a hala zažila jeden z největších potlesků.