"Jsem za všechny šťastná, že jsme se na tuto akci dostali. Nebylo to jen o herní stránce, pro nás je důležité, že jsme se stali součástí velké komunity, že můžeme spolu sdílet to, co nás baví a spojuje," uvedla trenérka Karolína Kříženecká a k ní se přidala i Lenka Niezgodová z Ráčku, která je zároveň manažerkou týmu. Zdůraznila hlavně vzájemné poznávání lidí z cizích zemí a snahu komunikovat v angličtině. K tomu byla i spousta dalších příležitostí díky bohatému doprovodnému programu.

Nadšený z dění v Amsterodamu byl i kapitán českého týmu Jakub Tupý: "Nejvíce jsem se těšil na týmy a hráče z různých zemí, naše výkony se lepšily a nakonec jsme hráli dobrý hokej a ukázali jsme, že jsme se připravovali a umíme hrát."

Nejvíce se na mistrovství Evropy ID tentokrát dařilo Italům, kteří v boji o zlato porazili Portugalce.

