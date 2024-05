„Věděli jsme tak, že nás nečeká nic lehkého a bude to hodně běhavý hokejbal, což se potvrdilo ve všech zápasech. Již první utkání naznačilo, že série bude vyrovnaná a brankovou přetahovanou rozhodlo až prodloužení. Druhé utkání jsme dlouho drželi vedení, Hostivař nás však zlomila ve třetí třetině, kdy během dvou minut vstřelila tři branky. Nicméně soupeř byl v tomto zápase objektivně lepší a pohyblivější,“ sportovně přiznal silné stránky Hostivaře momentálně zraněný hráč Rakovníka Jiří Cafourek.

Do Rakovníka se hokejbalisti vraceli s "nožem na krku". S obavou z vyřazení Raci vstoupili do třetí utkání s cílem prodloužit semifinálovou sérii. Soupeře nepouštěli do žádných větších tlaků, ovšem dlouho se ale nedařilo odskočit do většího brankového rozdílu. Dvě minuty před koncem však protrhli střeleckou smůlu a zaslouženě vyhráli 4:2. Čtvrté utkání, hrané také v domácím prostředí, se neslo v podobném duchu jako předchozí.

„Bohužel však rozhodla naše střelecká nemohoucnost především v přesilových hrách. Hostivař potrestala naše chyby a již nám nezbyly síly na obrat. Troufnu si říci, že velký vliv na celkovou sérii měl již první zápas, který nám utekl v prodloužení, pak škoda již zmíněné střelecké impotence v přesilovkách čtvrtého zápasu. Nicméně vzhledem k průběhu základní části a užšímu kádru se dá účast v semifinále soutěže považovat za nadplán a za předvedené výkony v play off se nemusíme stydět,“ pozitivně uzavírá hodnocení a sezónu rakovnických hokejbalistů Jiří Cafourek.

1. utkání: HBC Hostivař B – HBC Rakovník 4:3 (po prodloužení)

2. utkání: HBC Hostivař B – HBC Rakovník 4:2

3. utkání: HBC Rakovník – HBC Hostivař B 4:2

4. utkání: HBC Rakovník – HBC Hostivař B 3:5