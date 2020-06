FOTO: Ragbisté hráli v Rakovníku hlavně o dobrý pocit ze hry

Už téměř deset let úspěšně bojují o svoje místo na slunci ragbisté Rakovníka. Po koronavirové krizi se dokonce pustili do hry a jako první hostili turnaj na domácí půdě. O nadcházejícím víkendu zase vyrazí do hlavního města.

Ragbyový turnaj v Rakovníku odehrály Kralupy, Velké Popovice (Strong Girls - dívčí týmy), Ragbyová akademie Olymp Praha a České Budějovice, jimž pomáhal domácí Jakub Chvalovský | Foto: Antonín Vydra