Na červencovém Mistrovství Evropy pozemních hokejistek do 19 let skupiny B ve Švýcarsku oblékly český dres i naděje rakovnického HC 1972 Alena Jerijová, gólmanka Rozárie Mrázová a Veronika Přibíková.

Alena Jerijová, Veronika Přibíková a brankářka Rozárie Mrázová (zleva) jsou nejen oporami rakovnického HC 1972, se kterým letos vybojovaly extraligové stříbro, ale patřily k oporám i české reprezentace na mistrovství Evropy v Curychu. | Foto: archiv HC 1972

Český výběr trenéra Petra Bodnára vstoupil do turnaje vysokou výhrou nad domácími pozemními hokejistkami 7:0 a čekala ho silná Francie se zkušenostmi z elitní evropské osmičky. Ve velmi atraktivním duelu Češky dokázaly s pozdějšími vítězkami celého ME remizovat 3:3. "Zápas s Francouzkami byl neskutečný a ukázal, že jsme tým, který má ambice na medaili a postup do nejlepší evropské skupiny," okomentovala vydařené utkání Veronika Přibíková, která v dalším utkání ve skupině proti Italkám pomohla jedním gólem k výhře 4:1.