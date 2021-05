Gólmanka HC 1972 Rakovník se přes mládežnické soutěže dostala až do extraligy žen. Doma jí cinkají i cenné evropské medaile z juniorských šampionátů, kde hájila branku v dresu České republiky.

A také na americkém východním pobřeží se jí daří. V prvním semestru nastupovala za Limestone Univerzity v Jižní Karolíně, a když si zvykla na jiný povrch, protože v zámoří se umělá tráva nekropí, dostala jsem se do správné formy. „Je to jiný styl hokeje, náš tým je hodně mezinárodní včetně spoluhráček z Holandska, Belgie, ale i Jižní Afriky a Zimbabwe. Každá do naší hry přinese něco ze svých základů. Dařilo se nám, po úspěšných zápasech jsme se v dalším průběhu soutěže dostaly až do semifinále NCAA, kde jsme podlehli jen těsně 1:2,“ popisuje Kopřivová.

Ta během jara získala hned dvakrát cenu za nejlepší defenzivní hráčku týdne a na konci sezony i tuto prestižní cenu za celý rok.

„Jsem za to ráda a vážím si toho, je to cena nejen pro gólmanky, ale pro všechny defenzivní hráčky týmů. O to je trofej cennější.“

Úspěšná brankářka z rakovnické pozemkářské školy se pak dostala i do All Stars týmu celé konference univerzitní soutěže SAC Carolinas Field Hockey.

Nadějná rakovnická brankářka Tereza Kopřivová se prosazuje v pozemním hokeji i za oceánem.Zdroj: archiv T. Kopřivové

Miroslav KOLOC