USK Slavia Liberec – FBC Rakovník 5:1 (0:0/3:1/2:0)

První bezbranková třetina přinesla velmi vyrovnanou hru s několika gólovými příležitostmi, avšak ani od jednoho celku nevyužitých. Druhá část začala dvěma rychlými zásahy Liberce, na které sice dokázala po individuální akci odpovědět Procházková, ale soupeř do druhé přestávky skóre navýšil. Poslední třetina byla jasně v režii Slavie, jenž dalšími trefami stvrdila vítězství.

Procházková 1+0

Vít Němeček: „Naše hra měla stoupající tendenci. První třetina byla z naší strany téměř nulová a můžeme být vděční, že mnoho našich chyb a námazů skončilo mimo branku nebo nás podržela brankářka Třísková. Do poloviny utkání byl soupeř hratelný a pro oko diváka to nemohl být pohledný zápas. Ve druhé polovině zápasu již Liberec přidal na tempu a k tomu prohlédl naše slabiny, které dokázal využívat. Tomu také odpovídá skóre.“

FBC Rakovník – Florbalová akademie MC C „OB“ 6:3 (4:2/0:0/2:1)

Do druhého utkání Rakovník proti méně početnému celku vstoupil výborně, když si během pěti minut vytvořil tříbrankový náskok. Poté přišly ojedinělé šance po laciných chybách a snížení. Do druhé třetiny šel Rakovník v početní nevýhodě, za hru vysokou holí se na trestnou lavici nejdříve posadila Procházková a následně pak Brabcová za špatné střídání. Dlouhé oslabení FBC přežilo bez inkasované branky. V závěru mohla navýšit Stuchlíková, ale trestný nájezd neproměnila. Poslední dějství přineslo nejvyrovnanější hru zápasu. Naštěstí Horáčkovou dvakrát zachránila branková konstrukce, naopak Rakovník pálil přesně do sítě.

Brabcová 1+1

Nezbedová 1+1

Kosová 1+0

Stuchlíková 0+1

Holanová 2+0

Navrkalová 1+0

Kasíková 0+2

Vít Němeček: „Přibližně v páté minutě se mohlo zdát, že půjde o jednoduchý zápas, ale rozhodně tomu tak nebylo. Mladá Boleslav nic nevzdávala a vždy nepříjemně dotahovala skóre. Šancí jsme měli více, ale nutno podotknout, že soupeř nastřelil třikrát tyčku. Stačilo málo a zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Často jsme se nechávali zbytečně strhávat hrou soupeře a to nám házelo klacky pod nohy při cestě za vítězstvím. Naštěstí naše holky nechaly na hřišti maximum, a tak vezeme tři body.“

Sestava: Třísková/Horáčková – Kosová, Stuchlíková, Navrkalová, Kasíková – Nezbedová, Kovářová, Brabcová, Holanová, Procházková, Jankovcová, Veverková