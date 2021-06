České reprezentaci se po přípravném kempu ve španělské Valencii a zápasech proti Rakousku ve Vídni na domácí půdě v pražském Edenu nedařilo.

Ty lepší herní momenty národního týmu, který vedl místo Filipa Neussera, jenž se stal předsedou Národní sportovní agentury, Gino Schilders s asistentem Tomášem Procházkou, by se ze všech třech zápasů celkem snadno vešly do jednoho. V prvním pátečním utkání Češky zachraňovaly remízu 1:1 až v samotném závěru po nejvydařenější akci celého duelu z hokejky Semrádové, poslední květnový víkend pak neozdobily ani výsledky 0:0 a 1:3, když opět v závěru posledního utkání alespoň snížila z trestného rohu Topinková, ani snaživé, ale rozpačité a neproduktivní výkony českých pozemních hokejistek.

Celek, v jehož středu jsou i rakovnické reprezentantky, z nichž nejvíce zkušeností má záložnice Anna Vorlová, čeká ještě do srpna pořádná porce práce. Na domácím ME skupiny B, které uvidí opět pražský Eden od 15. do 21.8.se Češky utkají v těžké skupině s Běloruskem, Francií a Rakouskem, naše přemožitelky Polky budou startovat v druhé skupině spolu s Ruskem, Walesem a Litvou.

Miroslav KOLOC