Český výběr pod taktovkou hlavního trenéra Tomáše Babického odstartoval ME v rakouské metropoli porážkou od Francouzů 0:3, aby pak bitvu o postup do duelů o medaile svedl s Italy. Ti i zásluhou nejlepšího střelce turnaje Dionisi Viciho vedly už 3:0, ale závěr patřil Čechům. Nejprve Tomáš Branšovský snížil z trestného rohu na 1:3 a vzápětí Češi snížili na 2:3. Více už nestačili a potřebnou remízu si nezajistili, a tak je čekaly duely o 5.místo. V nich porazili Ukrajinu vysoko 4:0 a poradili si i v posledním vystoupení proti Turecku 4:2.

"S rakovnickými hráči jsem byl spokojený, k oporám obrany patřil Tomáš Branšovský, poté, když si zvykl na jiné místo na hřišti, si v defenzivě uhrál i Honza Trejbal. Jakub Klaban je takový dělník týmu a byl tím hodně platný a jeho bratr Štěpán, který sbírá zkušenosti v holandské lize, se mi zdál trochu unavený, ale postupně se lepšil a nejlépe mu vyšel závěrečný duel s Turky. Bylo znát na celém týmu, že na rozdíl třeba od Francie a Rakouska se u nás v době pandemie vůbec nehrálo a jen omezeně trénovalo," okomentoval výkony rakovnických nadějí na ME ve Vídni pro Rakovnický deník Tomáš Babický.

Konečné pořadí ME pozemních hokejistů do 19 let skupina B Vídeň 2021: 1. Rakousko 2. Polsko 3. Francie 4. Itálie 5. Česká republika 6. Ukrajina 7. Turecko