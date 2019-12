I. třída

9. kolo: So. Rakovník B – So. Janov A 5:13, So. Hředle B – So. Nové Strašecí A 7:11, So. Lány C – So. Olešná A 7:11 předehráno, SK Pavlíkov A – ST Nouzov A 6:12, SK Pšovlky A – So. Nesuchyně A 10:8, RC Rakovník A – R. Třtice A odloženo.

1. So. Olešná A 9 8 1 0 0 101:61 26

2. So. Nové Strašecí A 9 7 1 1 0 101:61 24

3. So. Lány C 9 6 1 2 0 95:67 22

4. So. Janov A 8 6 1 1 0 87:57 21

5. So. Hředle B 9 5 0 4 0 92:70 19

6. SK Pšovlky A 9 5 0 4 0 85:77 19

7. ST Nouzov A 9 3 2 4 0 81:81 17

8. So. Rakovník B 9 3 1 5 0 77:85 16

9. So. Nesuchyně A 9 3 0 6 0 66:96 15

10. R. Třtice A 8 1 1 6 0 54:90 11

11. RC Rakovník A 7 1 0 6 0 61:65 9

12. SK Pavlíkov A 9 0 0 9 0 36:126 9

II. třída

9. kolo: SK Skryje A – TJ Čistá 10:8, So. Hředle C – RC Rakovník B 12:6, So. Nesuchyně B – Žst. Rakovník 6:12, So. Křivoklát A – So. Rakovník C 7:11, So. Olešná B – SK Přílepy 9:9, So. Nové Strašecí B – FC Jesenice odloženo.

1. SK Přílepy 9 7 1 1 0 99:63 24

2. So. Hředle C 9 5 2 2 0 93:69 21

3. So. Rakovník C 9 6 0 3 0 91:71 21

4. Žst. Rakovník 9 5 1 3 0 85:77 20

5. RC Rakovník B 9 3 3 3 0 78:84 18

6. So. Olešná B 8 4 2 2 0 82:62 18

7. SK Skryje A 9 4 0 5 0 78:84 17

8. FC Jesenice 7 3 2 2 0 64:62 15

9. So. Nové Strašecí B 8 2 2 4 0 69:75 14

10. So. Křivoklát A 9 2 1 6 0 71:91 14

11. TJ Čistá 7 2 0 5 0 62:64 11

12. So. Nesuchyně B 7 0 0 7 0 28:98 7

III. třída

9. kolo: SK Šanov – B. SDH Lubná 11:7, So. Janov B – So. Nové Strašecí C 10:8, So. Lány D – So. Olešná C 9:9, ST Nouzov B – Velká Buková A odloženo, So. Kroučová – So. Křivoklát B 12:6, So. Všetaty A – R. Třtice B 11:7.

1. So. Janov B 9 9 0 0 0 122:40 27

2. So. Nové Strašecí C 9 8 0 1 0 101:61 25

3. SK Šanov 9 7 0 2 0 104:58 23

4. So. Všetaty A 9 5 0 4 0 78:84 19

5. R. Třtice B 8 4 1 3 0 75:69 17

6. B. SDH Lubná 9 3 2 4 0 81:81 17

7. So. Kroučová 9 4 0 5 0 78:84 17

8. So. Křivoklát B 9 2 2 5 0 65:97 15

9. So. Olešná C 9 2 1 6 0 74:88 14

10. So. Lány D 7 2 1 4 0 53:73 12

11. Velká Buková A 7 1 1 5 0 46:80 10

12. ST Nouzov B 8 0 0 8 0 41:103 8



IV. třída

10. kolo: So. Všetaty B – KST Hracholusky 3:15.

9. kolo: B. TTC Rynholec – So. Janov C 5:13, So. Hředle D – So. Všetaty B 8:10, KST Hracholusky – SK Skryje B odloženo, So. Skřivaň – SK Pavlíkov B 5:13, SK Pšovlky B – So. Křivoklát C odloženo, So. Nové Strašecí D – So. Rakovník D 15:3.

1. KST Hracholusky 9 8 0 1 0 123:39 25

2. So. Všetaty B 10 7 0 3 0 95:85 24

3. So. Janov C 9 7 0 2 0 91:71 23

4. So. Hředle D 9 6 1 2 0 99:63 22

5. SK Skryje B 8 6 0 2 0 83:61 20

6. So. Nové Strašecí D 9 4 0 5 0 77:85 17

7. So. Rakovník D 9 4 0 5 0 67:95 17

8. SK Pavlíkov B 9 3 0 6 0 66:96 15

9. So. Křivoklát C 8 3 0 5 0 69:75 14

10. B. TTC Rynholec 9 2 0 7 0 68:94 13

11. So. Skřivaň 9 2 0 7 0 56:106 13

12. SK Pšovlky B 8 0 1 7 0 60:84 9



V. třída

6. kolo: B. SKST Rynholec – So. Olešná D 10:8.

9. kolo: So. Nové Strašecí E – B. SKST Rynholec 7:11, So. Janov D – ST Nouzov 10:8, So. Lány E – Velká Buková B 9:9, KST Rakovník E – So. Nesuchyně C 4:14, So. Olešná D – So. Hředle E 8:10, R. Třtice C – SK Skryje C 7:11, So. Branov – volno.

1. B. SKST Rynholec 11 8 2 1 0 117:81 29

2. So. Hředle E 10 8 1 1 0 115:65 27

3. So. Nesuchyně C 10 8 1 1 0 113:67 27

4. SK Skryje C 10 7 1 2 0 111:69 25

5. So. Olešná D 10 5 3 2 0 101:79 23

6. So. Janov D 10 5 0 5 0 86:94 20

7. ST Nouzov C 10 4 1 5 0 94:86 19

8. So. Branov 10 4 1 5 0 92:88 19

9. Velká Buková B 10 3 2 5 0 79:101 18

10. R. Třtice C 10 3 1 6 0 74:106 17

11. So. Lány E 10 2 1 7 0 86:94 15

12. So. Nové Strašecí E 11 1 2 8 0 79:119 15

13. KST Rakovník E 10 0 0 10 0 41:139 10

Jaroslav Kraus