I. třída

13. kolo: So. Lány C – So. Janov A 9:9, So. Hředle B – SK Pavlíkov A 10:8, So. Rakovník B – SK Pšovlky A 4:14, So. Nové Strašecí A – RC Rakovník A 8:10, So. Olešná A – R. Třtice A 15:3, ST Nouzov A – So. Nesuchyně A 10:8.

1. So. Olešná A 13 1 0 0 162:90 ⋌41

2. N. Strašecí A 11 1 2 0 159:93 ⋌37

3. So. Janov A 10 2 2 0 152:100 ⋌36

4. So. Lány C 8 3 3 0 145:107 ⋌33

5. ST Nouzov A 6 3 5 0 125:127 ⋌29

6. So. Hředle B 6 1 7 0 130:122 ⋌27

7. SK Pšovlky A 6 0 8 0 131:121 ⋌26

8. So. Rakovník B 4 3 7 0 115:137 ⋌25

9. Nesuchyně A 5 1 8 0 112:140 ⋌25

10. RC Rakovník A 4 2 8 0 130:122 ⋌24

11. R. Třtice A 2 1 11 0 90:162 ⋌19

12. SK Pavlíkov A 0 0 14 0 61:191 ⋌14

II. třída

6. kolo: FC Jesenice – So. Nesuchyně B 11:7.

12. kolo: So. Nesuchyně B – So Hředle C 2:16.

13. kolo: So. Nesuchyně B – TJ Čistá 8:10, So. Hředle C – So. Křivoklát A 15:3, SK Skryje A – So. Olešná B 4:14, RC Rakovník B – So. Nové Strašecí B 15:3, Žst. Rakovník – FC Jesenice 10:8 předehráno, So. Rakovník C – SK Přílepy odloženo.

1. So. Hředle C 10 2 2 0 158:94 ⋌36

2. So. Olešná B 7 3 4 0 136:116 ⋌31

3. Žst. Rakovník 7 2 5 0 128:124 ⋌30

4. SK Přílepy 8 1 4 0 133:101 ⋌30

5. So. Rakovník C 7 2 4 0 126:108 ⋌29

6. TJ Čistá 7 0 7 0 143:109 ⋌28

7. RC Rakovník B 5 4 5 0 125:127 ⋌28

8. N. Strašecí B 6 2 6 0 125:127 ⋌28

9. FC Jesenice 5 3 6 0 120:132 ⋌27

10. SK Skryje A 6 0 8 0 114:138 ⋌26

11. So. Křivoklát A 4 3 7 0 120:132 ⋌25

12. Nesuchyně B 0 0 14 0 66:186 ⋌14

III. třída

13. kolo: So. Lány D – SK Šanov 7:11, So. Janov B – ST Nouzov B 14:4, B. SDH Lubná – So. Kroučová 8:10, So. Nové Strašecí C – So. Všetaty A 12:6, So. Olešná C – R. Třtice B 10:8, Velká Buková A – So. Křivoklát B 6:12.

1. So. Janov B 14 0 0 0 184:68 ⋌42

2. N. Strašecí C 13 0 1 0 167:85 ⋌40

3. SK Šanov 10 0 4 0 157:95 ⋌34

4. So. Všetaty A 8 0 6 0 129:123 ⋌30

5. R. Třtice B 7 1 5 0 121:113 ⋌28

6. So. Kroučová 7 0 7 0 123:129 ⋌28

7. So. Olešná C 5 1 8 0 120:132 ⋌25

8. So. Lány D 5 1 8 0 106:146 ⋌25

9. So. Křivoklát B 4 2 8 0 106:146 ⋌24

10. B. SDH Lubná 4 2 8 0 120:132 ⋌24

11. V. Buková A 2 1 10 0 86:148 ⋌18

12. ST Nouzov B 0 0 14 0 75:177 ⋌14

IV. třída

12. kolo: So. Skřivaň – B. TTC Rynholec 3:15.

13. kolo: KST Hracholusky – Sokol Janov C 17:1, Sokol Hředle D – Sokol Skřivaň 13:5, Baník TTC Rynholec – SK Pšovlky B odloženo, Sokol Všetaty B – Sokol Nové Strašecí D 10:8, SK Skryje B – Sokol Rakovník D 13:5, SK Pavlíkov B – Sokol Křivoklát C 11:7.

1. Hracholusky 13 0 1 0 202:50 ⋌40

2. So. Všetaty B 11 0 3 0 143:109 ⋌36

3. So. Janov C 10 0 4 0 141:111 ⋌34

4. SK Skryje B 9 1 4 0 137:115 ⋌33

5. So. Hředle D 9 1 4 0 146:106 ⋌33

6. N. Strašecí D 6 2 6 0 123:129 ⋌28

7. So. Rakovník D 6 0 8 0 102:150 ⋌26

8. So. Křivoklát C 4 1 9 0 112:140 ⋌23

9. SK Pavlíkov B 4 0 10 0 108:144 ⋌22

10. SK Pšovlky B 3 1 9 0 108:126 ⋌20

11. B. TTC Rynholec 3 0 10 0 94:140 ⋌19

12. So. Skřivaň 2 0 12 0 78:174 ⋌18

V. třída

10. kolo: B. SKST Rynholec – SK Skryje C 9:9.

14. kolo: Sokol Lány E – B. SKST Rynholec 7:11, S. Janov D – KST Rakovník E 5:13, So. Nové Strašecí E – R. Třtice C odloženo, So. Branov – SK Skryje C 14:4, ST Nouzov C – So. Hředle E 6:12, Velká Buková B – So. Nesuchyně C 3:15, Sokol Olešná D – volno.

1. So. Hředle E 13 1 1 0 183:87 ⋌42

2. Nesuchyně C 12 1 1 0 162:90 ⋌39

3. SKST Rynholec 9 3 2 0 145:107 ⋌35

4. So. Branov 9 1 5 0 159:111 ⋌34

5. SK Skryje C 8 2 5 0 145:125 ⋌33

6. So. Olešná D 8 3 3 0 144:108 ⋌33

7. So. Janov D 6 2 7 0 124:146 ⋌29

8. ST Nouzov C 6 2 7 0 142:128 ⋌29

9. V. Buková B 4 2 9 0 116:154 ⋌25

10. So. Lány E 2 2 11 0 122:148 ⋌21

11. N. Strašecí E 1 4 9 0 103:149 ⋌20

12. R. Třtice C 3 1 9 0 82:152 ⋌20

13. KST Rakovník E 1 0 13 0 65:187 ⋌16

Jaroslav Kraus